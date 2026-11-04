Американский пенсионер установил рекорд Гиннесса, посмотрев 1207 фильмов за год

·62·Мир
Американский пенсионер установил рекорд Гиннесса, посмотрев 1207 фильмов за год
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  • 60-летний Гленвуд Хоскин из штата Пенсильвания, США, установил рекорд Гиннеса, посмотрев 1207 фильмов за один год.
  • С апреля 2024 года по апрель 2025 года он посещал в среднем 3,3 сеанса в день, побив предыдущий рекорд Закарии Свупа в 777 фильмов.
  • Рекордсмен, бывший сотрудник налоговой службы, использовал подписку Regal Unlimited и тщательно планировал расписание кинотеатра для достижения этого результата.

60-летний Гленвуд Хоскин из штата Пенсильвания, США, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев 1207 фильмов в кинотеатрах за один год. Тем самым он побил предыдущий рекорд в 777 фильмов. Об этом сообщает Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Гленвуд Хоскин смотрел фильмы в кинотеатре Регал в городе Йорк-Хейвен с апреля 2024 года по апрель 2025 года. В среднем он посещал 3,3 сеанса в день. Для этого мужчина ежедневно заранее изучал расписание кинотеатра и планировал просмотр как можно большего количества картин с утра до полуночи.

«Мне очень нравилось выходить из дома. Кроме того, я люблю испытывать себя и ставить перед собой цели. Я дисциплинированный человек, поэтому процесс подготовки и планирования также приносил мне удовольствие», — говорит рекордсмен.

Бывший сотрудник налоговой службы использовал для достижения этого результата подписку Регал Унлимитед, которая стоит около 28 долларов в месяц. Эта подписка позволяла ему смотреть неограниченное количество фильмов в кинотеатре.

Чтобы сократить расходы, Хоскин готовил еду дома и перекусывал в перерывах между сеансами. Во время пауз он занимался физической активностью, прогуливаясь внутри и снаружи здания кинотеатра. Сотрудники и руководство кинотеатра, с которыми у него сложились теплые отношения, помогали ему составлять ежедневное расписание, особенно в поиске более коротких фильмов.

Среди просмотренных картин рекордсмен отметил, что ему особенно понравились «Дикий робот» («Те Вилд Робот») и «Дэдпул и Росомаха» («Деадпул &амп; Волверине»). Его любимыми жанрами стали анимационные фильмы и комедии.

Таким образом, Гленвуд Хоскин побил рекорд американца Закари Свупа, который за год посмотрел 777 фильмов.

Гленвуд ХоскинКнига рекордов Гиннессакинотеатр Regal
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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