«Это праздник для всего бывшего Союза»: Павел Мамаев о выходе Узбекистана на ЧМ-2026

В рамках проходящего в Ташкенте ИИИ Российско-узбекского медиафорума бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер сборной Медиафутбольной лиги России Павел Мамаев поделился своими искренними эмоциями по поводу выхода национальной сборной Узбекистана на чемпионат мира. По его словам, эта историческая победа узбекского футбола стала большой радостью не только для Узбекистана, но и для всего региона.

«Я очень сильно переживал за Узбекистан»

Журналисты, общавшиеся с бывшим футболистом, отметили, что он лично болел за сборную Узбекистана в решающих матчах. Мамаев признал, что этот результат — плод многолетнего труда команды и воплощение огромной мечты болельщиков.

Также в форуме принял участие еще один известный экс-игрок сборной России Фёдор Кудряшов. Опытный защитник, недавно перенесший операцию из-за тяжелой травмы локтя левой руки, полученной в результате ДТП, не скрывал своей детской радости от того, что впервые после трехмесячного перерыва надел бутсы и вернулся на поле.

Участник / Эксперт Текущий статус Основное мнение / Состояние Павел Мамаев Главный тренер сборной Медиалиги России Назвал выход Узбекистана на ЧМ большим подарком и праздником для бывшего Союза Фёдор Кудряшов Защитник команды Медиалиги России Вернулся в футбол в Ташкенте после 3-месячного перерыва из-за ДТП и операции Повестка медиафорума Конференция при сотрудничестве ТАСС и УзА Информационная безопасность, двустороннее сотрудничество СМИ и развитие медиаспорта Заключительное событие Центральный стадион «Пахтакор» Товарищеский матч между сборными Медиафутбольных лиг Узбекистана и России

«Мое отношение к выходу сборной Узбекистана на чемпионат мира понятно каждому человеку в нашей стране. Лично я искренне поддерживал их, смотрел матчи и очень сильно переживал за Узбекистан. Это огромное достижение для страны, а кроме того, и большой подарок для всего пространства бывшего Союза». — Павел Мамаев, бывший футболист сборной России.

Медиафутбольное шоу на «Пахтакоре»

На данной конференции, организованной ТАСС и Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА), обсуждаются вопросы информационной безопасности и современные медиатренды. Напомним, что первый форум прошел в 2018 году в Ташкенте, а второй — в 2021 году в онлайн-формате.

Нынешнее престижное мероприятие запомнится не только панельными дискуссиями, но и настоящим спортивным праздником. В завершение форума на стадионе «Пахтакор» состоится товарищеский матч между сборными Медиафутбольных лиг России и Узбекистана. В нем болельщики станут свидетелями интересного противостояния известных блогеров, артистов и бывших профессиональных звезд.

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