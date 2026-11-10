В Казахстане видео, на котором отец целует дочь в губы, вызвало общественный резонанс

В Восточно-Казахстанской области Казахстана видео, на котором мужчина целует свою 12-летнюю дочь в день её рождения, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи подвергли поведение отца резкой критике и потребовали провести проверку по данному факту.

Отец в ответ на критику прояснил ситуацию. По его словам, он был очень взволнован тем, что дочери исполнилось 12 лет, и, вспоминая её детство, проявил нежность. Мужчина подчеркнул, что не целовал дочь в губы, а поцеловал её в щеки и нос, а на видео кадр был снят с неудачного ракурса.

Родители заявили, что не обязаны оправдываться перед критиками. Также семья сообщила о намерении проконсультироваться с адвокатом и подать в суд на лиц, распространивших фото и видео без их согласия.

Кроме того, родители сообщили, что уже подали заявления на двух пользователей, оставлявших оскорбительные и лживые комментарии.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.