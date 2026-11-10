Дакар-2026: Паризода Талабова принесла Узбекистану первую медаль юношеских Олимпийских игр

На юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала городе Дакар, был зафиксирован беспрецедентный результат в истории узбекского спорта. Чемпионка Азиатских игр среди юношей 2025 года Паризода Талабова завоевала серебряную медаль в метании копья, вписав свое имя золотыми буквами в летопись спорта нашей страны.

Личный рекорд и пьедестал: решающая схватка в Дакаре

В бескомпромиссном финале по метанию копья талантливая узбекская спортсменка продемонстрировала свой высочайший потенциал. Паризода Талабова метнула снаряд на 54,68 метра, обновив личный рекорд и обеспечив себе серебряную медаль.

Этот успех имеет поистине историческое значение: это первая медаль в истории юношеских Олимпийских игр, завоеванная Узбекистаном в легкой атлетике.

Показатель / Информация Детали Спортсмен Паризода Талабова Соревнование и место Юношеские Олимпийские игры Дакар-2026 (Сенегал) Вид спорта / Дисциплина Легкая атлетика (метание копья) Зафиксированный результат 54,68 метра (новый личный рекорд) Занятое место 2-е место (серебряная медаль) Предыдущее важное достижение Золотая медаль Азиатских игр среди юношей 2025 года Исторический статус Первая медаль узбекской легкой атлетики в истории юношеских Олимпиад

«Бросок Паризоды Талабовой на 54,68 метра стал не только личным рекордом, но и историческим результатом, демонстрирующим новый уровень узбекской легкой атлетики на мировой юношеской арене».

17 лет ожидания и обновленная история

Узбекский спорт долгие годы ждал подобного успеха мирового уровня в метании копья. Ровно 17 лет назад, в 2009 году, на чемпионате мира У18 в итальянском Брессаноне наша талантливая спортсменка Анастасия Свечникова показала результат 53,25 метра и заняла высшую ступень пьедестала.

Спустя годы Паризода Талабова значительно улучшила этот показатель и вновь доказала миру мощь школы легкой атлетики Узбекистана на юношеской Олимпиаде.

Как вы думаете, сможет ли Паризода Талабова в будущем подняться на пьедестал и на летних Олимпийских играх среди взрослых? Оставляйте свои пожелания нашей героине в комментариях!