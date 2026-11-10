Дакар-2026: Паризода Талабова принесла Узбекистану первую медаль юношеских Олимпийских игр
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- На юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал)
- Паризода Талабова завоевала серебряную медаль в метании копья, открыв новую страницу в истории спорта Узбекистана.
- Спортсменка выбросила снаряд на 54,68 метра, установив новый личный рекорд.
- Этот результат вошел в историю как первая медаль наших легкоатлетов на юношеских Олимпийских играх.
На юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала городе Дакар, был зафиксирован беспрецедентный результат в истории узбекского спорта. Чемпионка Азиатских игр среди юношей 2025 года Паризода Талабова завоевала серебряную медаль в метании копья, вписав свое имя золотыми буквами в летопись спорта нашей страны.
Личный рекорд и пьедестал: решающая схватка в Дакаре
В бескомпромиссном финале по метанию копья талантливая узбекская спортсменка продемонстрировала свой высочайший потенциал. Паризода Талабова метнула снаряд на 54,68 метра, обновив личный рекорд и обеспечив себе серебряную медаль.
Этот успех имеет поистине историческое значение: это первая медаль в истории юношеских Олимпийских игр, завоеванная Узбекистаном в легкой атлетике.
Показатель / Информация
Детали
Спортсмен
Паризода Талабова
Соревнование и место
Юношеские Олимпийские игры Дакар-2026 (Сенегал)
Вид спорта / Дисциплина
Легкая атлетика (метание копья)
Зафиксированный результат
54,68 метра (новый личный рекорд)
Занятое место
2-е место (серебряная медаль)
Предыдущее важное достижение
Золотая медаль Азиатских игр среди юношей 2025 года
Исторический статус
Первая медаль узбекской легкой атлетики в истории юношеских Олимпиад
«Бросок Паризоды Талабовой на 54,68 метра стал не только личным рекордом, но и историческим результатом, демонстрирующим новый уровень узбекской легкой атлетики на мировой юношеской арене».
17 лет ожидания и обновленная история
Узбекский спорт долгие годы ждал подобного успеха мирового уровня в метании копья. Ровно 17 лет назад, в 2009 году, на чемпионате мира У18 в итальянском Брессаноне наша талантливая спортсменка Анастасия Свечникова показала результат 53,25 метра и заняла высшую ступень пьедестала.
Спустя годы Паризода Талабова значительно улучшила этот показатель и вновь доказала миру мощь школы легкой атлетики Узбекистана на юношеской Олимпиаде.
Как вы думаете, сможет ли Паризода Талабова в будущем подняться на пьедестал и на летних Олимпийских играх среди взрослых? Оставляйте свои пожелания нашей героине в комментариях!
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