Дакар-2026: Паризода Талабова принесла Узбекистану первую медаль юношеских Олимпийских игр

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Дакар-2026: Паризода Талабова принесла Узбекистану первую медаль юношеских Олимпийских игр
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  • На юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал)
  • Паризода Талабова завоевала серебряную медаль в метании копья, открыв новую страницу в истории спорта Узбекистана.
  • Спортсменка выбросила снаряд на 54,68 метра, установив новый личный рекорд.
  • Этот результат вошел в историю как первая медаль наших легкоатлетов на юношеских Олимпийских играх.

На юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала городе Дакар, был зафиксирован беспрецедентный результат в истории узбекского спорта. Чемпионка Азиатских игр среди юношей 2025 года Паризода Талабова завоевала серебряную медаль в метании копья, вписав свое имя золотыми буквами в летопись спорта нашей страны.

Личный рекорд и пьедестал: решающая схватка в Дакаре

В бескомпромиссном финале по метанию копья талантливая узбекская спортсменка продемонстрировала свой высочайший потенциал. Паризода Талабова метнула снаряд на 54,68 метра, обновив личный рекорд и обеспечив себе серебряную медаль.

Этот успех имеет поистине историческое значение: это первая медаль в истории юношеских Олимпийских игр, завоеванная Узбекистаном в легкой атлетике.

Показатель / Информация

Детали

Спортсмен

Паризода Талабова

Соревнование и место

Юношеские Олимпийские игры Дакар-2026 (Сенегал)

Вид спорта / Дисциплина

Легкая атлетика (метание копья)

Зафиксированный результат

54,68 метра (новый личный рекорд)

Занятое место

2-е место (серебряная медаль)

Предыдущее важное достижение

Золотая медаль Азиатских игр среди юношей 2025 года

Исторический статус

Первая медаль узбекской легкой атлетики в истории юношеских Олимпиад

«Бросок Паризоды Талабовой на 54,68 метра стал не только личным рекордом, но и историческим результатом, демонстрирующим новый уровень узбекской легкой атлетики на мировой юношеской арене».

17 лет ожидания и обновленная история

Узбекский спорт долгие годы ждал подобного успеха мирового уровня в метании копья. Ровно 17 лет назад, в 2009 году, на чемпионате мира У18 в итальянском Брессаноне наша талантливая спортсменка Анастасия Свечникова показала результат 53,25 метра и заняла высшую ступень пьедестала.

Спустя годы Паризода Талабова значительно улучшила этот показатель и вновь доказала миру мощь школы легкой атлетики Узбекистана на юношеской Олимпиаде.

Как вы думаете, сможет ли Паризода Талабова в будущем подняться на пьедестал и на летних Олимпийских играх среди взрослых? Оставляйте свои пожелания нашей героине в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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