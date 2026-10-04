Выяснилось, что у Мурода Назарова есть курица и петух (видео)

В беседе с ведущим передачи «Pulnews», блогером Жахонгиром Латиповым известный предприниматель Мурод Назаров рассказал, что у него есть курица, петух, а также цыплята.

По словам предпринимателя, когда он ездил в Чиназ поесть рыбы, его внимание привлекли домашние куры. То, как они спокойно разгуливают, не боясь людей, очень понравилось Муроду Назарову, и он попросил подарить ему пару кур. Тогда ему преподнесли в подарок курицу и петуха.

«Прошло уже два месяца, как я их привез, они дали потомство. Из десяти снесенных яиц вылупилось восемь цыплят. Эта наша курочка людей не боится. Выросла в руках, несется. Почти каждый день откладывает по яйцу», — рассказал Мурод Назаров.

Во время беседы видно, что предприниматель создал для курицы, петуха и цыплят особые условия. Эта ситуация также привлекла внимание пользователей социальных сетей.

В комментариях подписчики в шутку пишут, что курица и петух Мурода Назарова живут очень хорошо и находятся в таких условиях, которым многие могут только позавидовать.