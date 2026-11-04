Сотрудничество с командой Дуа Липы: Муниса Ризаева подготовила новый альбом

·40·Культура
Сотрудничество с командой Дуа Липы: Муниса Ризаева подготовила новый альбом

Узбекская певица Муниса Ризаева готовится порадовать поклонников новым творческим проектом международного масштаба. Как стало известно, артистка работала над альбомом совместно с творческой командой, сотрудничающей с известной британской певицей Дуа Липой.

Отвечая на вопросы подписчиков о данном проекте на своих страницах в социальных сетях, певица сообщила, что подготовленный альбом будет представлен вниманию слушателей в ближайшие дни. Эта новость вызвала большой интерес среди ее поклонников.

Работа Мунисы Ризаевой с международной творческой командой оценивается как новый этап в ее музыкальной карьере. Какие именно песни вошли в альбом, каково их музыкальное направление и какие еще артисты приняли участие в проекте, пока не сообщается.

Тем не менее, фанаты с нетерпением ждут новой работы певицы. В социальных сетях они оставляют комментарии со словами поддержки и пожеланиями удачи.

Теперь главный вопрос, интересующий слушателей, — когда состоится презентация нового альбома и как будут звучать песни в нем. Ожидается, что, как и обещала певица, премьера не заставит себя долго ждать.

Муниса РизаеваДуа ЛипаУзбекская эстрада
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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