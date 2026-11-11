Имрон представил новую песню: «Oltidami yettida» (видео)

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Имрон представил новую песню: «Oltidami yettida» (видео)

Певец Имрон сегодня, 11 ноября, в 11:00 опубликовал на своем YouTube-канале новую песню под названием «Oltidami yettida».

Композиция сразу после выхода привлекла внимание слушателей. Песня вызвала интерес у поклонников и за короткое время набрала множество просмотров. Также под ней оставляют теплые отзывы и положительные комментарии.

Похоже, новое творчество Имрона пришлось по душе слушателям. Поклонники певца делятся своими впечатлениями о песне.

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