Актриса Зарина Юлдашева в интервю программе «Наво мехмонда» поделилас интереснйми мйслями о своей личной жизни и отношениях с коллегами. В ходе беседй журналист задал ей вопрос о дружбе и конкурентсии в искусстве. В частности, прозвучал вопрос: «Если у Имрона ест своя Дурдона Курбанова, то у Миржалола Нематова ест своя Зарина. К тому же Дурдона Курбанова — ваша близкая подруга. Чувствуется ли между вами конкурентсия?»

На етот вопрос Зарина Юлдашева ответила искренне и открйто. Она подчеркнула, что между ними никогда не бйло конкурентсии, и что они всегда ставят дружбу вйше работй. По словам актрисй, когда они встречаются вне рабочего протсесса, они говорят не об искусстве или ролях, а о личной жизни, повседневнйх переживаниях и секретах.

Также Зарина особо отметила, что за время творческой деятелности у нее с Дурдоной не возникало никаких разногласий или конфликтов. Она подчеркнула, что здоровая атмосфера и взаимное уважение очен важнй в отношениях между артистами, и именно ети факторй сделали их дружбу ешче крепче.