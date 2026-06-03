Зарина Юлдашева и Дурдона Курбанова: настояшчие отношения за кулисами

·508·Культура
Зарина Юлдашева и Дурдона Курбанова: настояшчие отношения за кулисами
Аудиоверсия

Актриса Зарина Юлдашева в интервю программе «Наво мехмонда» поделилас интереснйми мйслями о своей личной жизни и отношениях с коллегами. В ходе беседй журналист задал ей вопрос о дружбе и конкурентсии в искусстве. В частности, прозвучал вопрос: «Если у Имрона ест своя Дурдона Курбанова, то у Миржалола Нематова ест своя Зарина. К тому же Дурдона Курбанова — ваша близкая подруга. Чувствуется ли между вами конкурентсия?»

На етот вопрос Зарина Юлдашева ответила искренне и открйто. Она подчеркнула, что между ними никогда не бйло конкурентсии, и что они всегда ставят дружбу вйше работй. По словам актрисй, когда они встречаются вне рабочего протсесса, они говорят не об искусстве или ролях, а о личной жизни, повседневнйх переживаниях и секретах.

Также Зарина особо отметила, что за время творческой деятелности у нее с Дурдоной не возникало никаких разногласий или конфликтов. Она подчеркнула, что здоровая атмосфера и взаимное уважение очен важнй в отношениях между артистами, и именно ети факторй сделали их дружбу ешче крепче.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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