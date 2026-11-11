Ламин Ямаль сделал дорогой подарок двум парням за рекомендацию ресторана (видео)

В социальных сетях распространяется видео с участием звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

В нем футболист, проезжая на автомобиле, останавливается рядом с двумя парнями и просит их порекомендовать ресторан с тихой и приятной атмосферой для ужина.

Парни советуют ему одно из заведений, которое знают сами. В знак благодарности Ламин Ямаль дарит им дорогие наушники бренда «Беатс».

Пораженные неожиданным подарком парни поначалу не верят своим глазам. Перед прощанием футболист делает с ними совместное фото.

Встреча, начавшаяся с простой рекомендации ресторана, стала для двух парней незабываемым воспоминанием.