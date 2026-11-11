Шумиха, начавшаяся с шутки: что скрывается за заявлением Трампа о Дэйне Уайте?

2 мин чтения44
Шумиха, начавшаяся с шутки: что скрывается за заявлением Трампа о Дэйне Уайте?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он предложил главе UFC Дэйну Уайту пост пресс-секретаря Белого дома, назвав это простой шуткой.
  • Он пояснил, что сделал такое заявление ради разрядки в один из тяжелых дней общения с прессой.
  • Однако средства массовой информации восприняли эту шутку серьезно и распространили сенсационные новости, вызвавшие широкие обсуждения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес ясность в сообщения о том, что он якобы предложил главе UFC Дэйне Уайту пост пресс-секретаря Белого дома. По его словам, это была просто шутка, сказанная в один из тяжелых дней общения с прессой, однако средства массовой информации восприняли ее всерьез.

Журналисты и неожиданная шутка

Дональд Трамп отметил, что в один из крайне неудачных дней с точки зрения общения с прессой ему на ум пришло имя его известного друга Дэйны Уайта. После этого он обратился к группе журналистов с неожиданным заявлением:

«Знаете, я думаю, что назначу Дэйну Уайта своим новым пресс-секретарем», — сказал Трамп.

По словам президента, эта фраза была сказана просто как небольшая разрядка и шутка по поводу текущей повестки дня, однако представители СМИ восприняли ее абсолютно серьезно и превратили в сенсационные новости. В итоге всем начали поступать бесконечные звонки.

Параметры события и детали

Основные данные и показатели

Основные лица

Дональд Трамп (президент США) и Дэйна Уайт (президент UFC)

Обсуждаемая должность

Должность пресс-секретаря Белого дома

Происхождение заявления

Шутка, сделанная в один из тяжелых дней общения с прессой

Реакция СМИ

Журналисты восприняли шутку всерьез и широко ее обсуждали

Итоговое мнение Трампа

«Мы подумали, что можно немного повеселиться, и пригласили Дэйну сюда. Он мог бы стать отличным пресс-секретарем»

«Мы подумали, что можно немного повеселиться, и пригласили Дэйну сюда. Он мог бы стать отличным пресс-секретарем», — добавил глава США.

Дэйна Уайт и атмосфера Белого дома

Известно, что Дональд Трамп и Дэйна Уайт являются давними близкими друзьями. Они часто появляются вместе на турнирах UFC и открыто поддерживают друг друга. Хотя вопрос о должности пресс-секретаря в этот раз начался в шутливой форме, появление такой яркой личности в команде Белого дома вызвало большой интерес и обсуждение среди поклонников и экспертов.

Как вы думаете, если бы Дэйна Уайт действительно занял пост пресс-секретаря Белого дома, какой стиль общения с журналистами он бы выбрал? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир