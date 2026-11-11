Шумиха, начавшаяся с шутки: что скрывается за заявлением Трампа о Дэйне Уайте?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес ясность в сообщения о том, что он якобы предложил главе UFC Дэйне Уайту пост пресс-секретаря Белого дома. По его словам, это была просто шутка, сказанная в один из тяжелых дней общения с прессой, однако средства массовой информации восприняли ее всерьез.

Журналисты и неожиданная шутка

Дональд Трамп отметил, что в один из крайне неудачных дней с точки зрения общения с прессой ему на ум пришло имя его известного друга Дэйны Уайта. После этого он обратился к группе журналистов с неожиданным заявлением:

«Знаете, я думаю, что назначу Дэйну Уайта своим новым пресс-секретарем», — сказал Трамп.

По словам президента, эта фраза была сказана просто как небольшая разрядка и шутка по поводу текущей повестки дня, однако представители СМИ восприняли ее абсолютно серьезно и превратили в сенсационные новости. В итоге всем начали поступать бесконечные звонки.