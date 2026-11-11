Шумиха, начавшаяся с шутки: что скрывается за заявлением Трампа о Дэйне Уайте?
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- Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он предложил главе UFC Дэйну Уайту пост пресс-секретаря Белого дома, назвав это простой шуткой.
- Он пояснил, что сделал такое заявление ради разрядки в один из тяжелых дней общения с прессой.
- Однако средства массовой информации восприняли эту шутку серьезно и распространили сенсационные новости, вызвавшие широкие обсуждения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес ясность в сообщения о том, что он якобы предложил главе UFC Дэйне Уайту пост пресс-секретаря Белого дома. По его словам, это была просто шутка, сказанная в один из тяжелых дней общения с прессой, однако средства массовой информации восприняли ее всерьез.
Журналисты и неожиданная шутка
Дональд Трамп отметил, что в один из крайне неудачных дней с точки зрения общения с прессой ему на ум пришло имя его известного друга Дэйны Уайта. После этого он обратился к группе журналистов с неожиданным заявлением:
«Знаете, я думаю, что назначу Дэйну Уайта своим новым пресс-секретарем», — сказал Трамп.
По словам президента, эта фраза была сказана просто как небольшая разрядка и шутка по поводу текущей повестки дня, однако представители СМИ восприняли ее абсолютно серьезно и превратили в сенсационные новости. В итоге всем начали поступать бесконечные звонки.
Параметры события и детали
Основные данные и показатели
Основные лица
Дональд Трамп (президент США) и Дэйна Уайт (президент UFC)
Обсуждаемая должность
Должность пресс-секретаря Белого дома
Происхождение заявления
Шутка, сделанная в один из тяжелых дней общения с прессой
Реакция СМИ
Журналисты восприняли шутку всерьез и широко ее обсуждали
Итоговое мнение Трампа
«Мы подумали, что можно немного повеселиться, и пригласили Дэйну сюда. Он мог бы стать отличным пресс-секретарем»
«Мы подумали, что можно немного повеселиться, и пригласили Дэйну сюда. Он мог бы стать отличным пресс-секретарем», — добавил глава США.
Дэйна Уайт и атмосфера Белого дома
Известно, что Дональд Трамп и Дэйна Уайт являются давними близкими друзьями. Они часто появляются вместе на турнирах UFC и открыто поддерживают друг друга. Хотя вопрос о должности пресс-секретаря в этот раз начался в шутливой форме, появление такой яркой личности в команде Белого дома вызвало большой интерес и обсуждение среди поклонников и экспертов.
Как вы думаете, если бы Дэйна Уайт действительно занял пост пресс-секретаря Белого дома, какой стиль общения с журналистами он бы выбрал? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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