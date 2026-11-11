Подробности товарищеских матчей по футзалу между сборными Узбекистана и Таджикистана в Ташкенте

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Подробности товарищеских матчей по футзалу между сборными Узбекистана и Таджикистана в Ташкенте

Национальная сборная Узбекистана по футзалу, вернувшаяся под руководство опытного специалиста Баходыра Ахмедова, провела в Ташкенте два международных товарищеских матча против сборной Таджикистана. В этих напряженных и бескомпромиссных поединках наши представители одержали одну победу и один раз сыграли вничью, успешно завершив первые испытания на новом этапе.

Первая встреча: Уверенная победа и дубль Бехруза Самиева

В первом товарищеском матче, прошедшем в спортзале Центра национальных сборных АФУ в Ташкенте, сборная Узбекистана по футзалу одержала уверенную победу над соперником со счетом 3:0. С самого начала встречи наши представители установили свое преимущество и не оставили сопернику никаких шансов.

  • Авторы голов: Герой встречи Бехруз Самиев дважды поразил ворота соперника — в самом начале матча (на 3-й минуте) и в конце встречи (на 40-й минуте), оформив дубль. Также один гол на свой счет записал Кувончбек Джахонов на 17-й минуте.

  • Основной состав: Джасур Ризбонов, Илхом Хамроев, Бехруз Самиев, Хусниддин Нишонов, Даврон Чориев (капитан).

Показатели игры и детали

Первая встреча (8 ноября)

Вторая встреча (10 ноября)

Место проведения

Центр национальных сборных АФУ

Спорткомплекс «Юнусабад»

Результат счета

3 : 0 (Победа)

1 : 1 (Ничья)

Авторы голов

Бехруз Самиев (3, 40), Кувончбек Джахонов (17)

Даврон Чориев (40) – Дилшод Саломов (36)

Главный тренер

Баходыр Ахмедов

Баходыр Ахмедов

«Обновленная команда под руководством Баходыра Ахмедова уже в своих первых матчах показала содержательную игру и порадовала болельщиков».

Вторая встреча: Драма на последних минутах и ничья

Второй матч, прошедший в спорткомплексе «Юнусабад» в Ташкенте, прошел в равной борьбе обеих команд. Игра началась довольно нервно и была богата на моменты, однако долгое время счет оставался нераспечатанным.

Активность возросла лишь на финальных этапах встречи:

  • Футзалист из Таджикистана Дилшод Саломов на 36-й минуте открыл счет, выведя гостей вперед.

  • Однако наши представители, приложившие все усилия, чтобы избежать поражения, сумели сравнять счет незадолго до конца матча — на 40-й минуте благодаря точному удару капитана Даврона Чориева. Итоговый счет — 1:1.

Таким образом, два товарищеских матча против Таджикистана послужили важным испытанием, продемонстрировавшим физическую и тактическую подготовку подопечных Баходыра Ахмедова.

Как вы считаете, как возвращение Баходыра Ахмедова в национальную сборную и результаты этих товарищеских игр повлияют на подготовку наших футзалистов к важным будущим соревнованиям? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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