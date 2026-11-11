В Камаши осудили на 5 лет человека, по вине которого погибла 3-летняя воспитанница детского сада

4 июня текущего года сообщалось, что в частном детском саду Камашинского района Кашкадарьинской области скончалась 3-летняя воспитанница, оставленная в автомобиле. По данному факту был вынесен судебный приговор. Лицо, фактически управлявшее детским садом, было приговорено к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Азиз Очилов в декабре 2023 года открыл семейную негосударственную дошкольную образовательную организацию на имя своего отца и фактически управлял ею сам. В детский сад были приняты в общей сложности 50 воспитанников в две группы.

Очилов привозил детей из дома в детский сад на своем автомобиле Kia Carnival. Утром 4 июня он также доставил воспитанников в учреждение. Высадив детей и передав их воспитателю, он запер двери автомобиля, не проверив и не пересчитав, все ли вышли. Однако Мадина Зайниддинова, 2023 года рождения, осталась в салоне машины.