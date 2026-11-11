В Камаши осудили на 5 лет человека, по вине которого погибла 3-летняя воспитанница детского сада

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В Камаши осудили на 5 лет человека, по вине которого погибла 3-летняя воспитанница детского сада
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  • Азиз Очилов, фактически управлявший частным детским садом в Камашинском районе Карашкадарьинской области, был приговорен к 5 годам лишения свободы из-за смерти 3-летней воспитанницы Мадины Зайниддиновой, оставленной в автомобиле.
  • В ходе судебного процесса Очилов признал, что не пересчитал детей при высадке из машины.
  • В результате этого девочка скончалась от воздействия жары.

4 июня текущего года сообщалось, что в частном детском саду Камашинского района Кашкадарьинской области скончалась 3-летняя воспитанница, оставленная в автомобиле. По данному факту был вынесен судебный приговор. Лицо, фактически управлявшее детским садом, было приговорено к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Азиз Очилов в декабре 2023 года открыл семейную негосударственную дошкольную образовательную организацию на имя своего отца и фактически управлял ею сам. В детский сад были приняты в общей сложности 50 воспитанников в две группы.

Очилов привозил детей из дома в детский сад на своем автомобиле Kia Carnival. Утром 4 июня он также доставил воспитанников в учреждение. Высадив детей и передав их воспитателю, он запер двери автомобиля, не проверив и не пересчитав, все ли вышли. Однако Мадина Зайниддинова, 2023 года рождения, осталась в салоне машины.

Девочка провела несколько часов внутри закрытого автомобиля. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате общего перегрева организма наступила острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, из-за чего ребенок скончался.

В суде Очилов признал, что не пересчитал детей при высадке из машины. По его показаниям, около 16:00 ему позвонила супруга и сообщила, что девочки нет в детском саду. Когда он прибыл на место, сотрудники скорой медицинской помощи уже оказывали ребенку помощь. Затем ребенка доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

В ходе судебного процесса также были выявлены финансовые нарушения, связанные с деятельностью детского сада. В частности, были раскрыты факты хищения бюджетных средств путем оформления на работу лиц, которые фактически не работали, через поддельные документы. Причиненный материальный ущерб был полностью возмещен в ходе судебного разбирательства.

Дело рассматривалось 14 октября в Китабском районном суде по уголовным делам. Приговором суда Азиз Очилов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 116, частью 2 статьи 167 и статьей 228 Уголовного кодекса.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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