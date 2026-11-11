Товарищеский матч Узбекистан — Россия: все важные детали перед игрой в Ташкенте
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- Национальная сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против сборной России 12 ноября в 20:00 на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
- Команда под руководством Фабио Каннаваро выйдет на поле в полностью белой форме, вратарь — в желтой, а российские футболисты будут играть в красной форме.
- Данный матч будет судить бригада арбитров из Таджикистана, а защитник Абдукодир Хусанов не был включен в заявку.
Завтра, 12 ноября, национальная сборная Узбекистана по футболу выйдет на поле против России в рамках очередного престижного товарищеского матча. Перед игрой состоялось официальное совещание по организационным вопросам, на котором стороны согласовали основные условия встречи.
Цвета формы и судейская бригада
Стало известно, что в этом важном противостоянии футболисты сборной Узбекистана выступят в полностью белой форме, а вратарь — в приметной желтой форме. Сборная России, которая выйдет на поле в статусе гостей, сыграет в традиционной красной форме.
Также были утверждены официальные лица, которые будут обслуживать матч. Согласно решению, эту товарищескую встречу будет судить бригада арбитров из соседнего Таджикистана:
Главный судья: рефери ФИФА Гумуроди Саъдулло
Боковые судьи: Хасан Каримов и Фарход Куралов
Параметры и детали матча
Официальные данные и показатели
Дата и время встречи
12 ноября, начало в 20:00
Место проведения
Центральный стадион «Пахтакор» в городе Ташкенте
Форма футболистов Узбекистана
Полностью белая форма, вратарь — желтая форма
Форма сборной России
Красная форма
Новости о главном тренере
Сборную Узбекистана возглавляет Фабио Каннаваро
Визит болельщиков
По данным Российского футбольного союза, ожидается около 1000 российских болельщиков
«Каждый матч между сборными Узбекистана и России вызывает большой интерес и дарит болельщикам яркие моменты».
Новости состава и визит болельщиков
Перед предстоящей игрой есть и некоторые новости относительно состава нашей национальной сборной. Сообщается, что хорошо известный болельщикам защитник Абдукодир Хусанов не был вызван на этот сбор.
Также, по сообщению Российского футбольного союза, ожидается, что около тысячи болельщиков из России приедут в Ташкент, чтобы посмотреть этот интересный матч непосредственно со стадиона.
Как вы думаете, какой результат покажет национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в этом товарищеском матче против России? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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