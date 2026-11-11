Товарищеский матч Узбекистан — Россия: все важные детали перед игрой в Ташкенте

Завтра, 12 ноября, национальная сборная Узбекистана по футболу выйдет на поле против России в рамках очередного престижного товарищеского матча. Перед игрой состоялось официальное совещание по организационным вопросам, на котором стороны согласовали основные условия встречи.

Цвета формы и судейская бригада

Стало известно, что в этом важном противостоянии футболисты сборной Узбекистана выступят в полностью белой форме, а вратарь — в приметной желтой форме. Сборная России, которая выйдет на поле в статусе гостей, сыграет в традиционной красной форме.

Также были утверждены официальные лица, которые будут обслуживать матч. Согласно решению, эту товарищескую встречу будет судить бригада арбитров из соседнего Таджикистана: