Дочери Ферузы Юсуповой исполнился 1 год: день рождения отпраздновали на Мальдивах (видео)

Дочери актрисы Ферузы Юсуповой Шамсии исполнился 1 год. 21 сентября актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео с праздника, организованного в честь дня рождения дочери.

На видео показано, что супруг Ферузы Юсуповой запланировал отпраздновать первый день рождения дочери на Мальдивских островах. Он встретил жену и дочь романтическим ужином на берегу острова. В видео также показано, как семья проводит время вместе, а также моменты вручения подарков Ферузе и Шамсии.

Актриса подписала видео: «Семейное свидание 21.09.26. Машаллах. С первым годиком, доченька. Спасибо нашему папе! За то, что организовал для нас такой вечер».

Этот пост актрисы привлек внимание подписчиков. В комментариях многие пользователи поздравили Шамсию с днем рождения и выразили свои искренние пожелания.