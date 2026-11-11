Необычные выборы в Перу: мэра определили подбрасыванием монеты

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Необычные выборы в Перу: мэра определили подбрасыванием монеты

На выборах мэра в округе Конима в Перу два кандидата набрали одинаковое количество голосов — по 671. В результате для определения победителя пришлось прибегнуть к необычному методу.

4 ноября специальная избирательная комиссия решила, кто из кандидатов займет пост мэра, с помощью подбрасывания монеты. По результатам жеребьевки победителем выборов был признан Рубен Киспе Капахана, который и был избран мэром округа.

Согласно имеющимся данным, подобная ситуация предусмотрена законодательством Перу. Если два или более кандидата на выборах набирают равное количество голосов, победитель может быть определен путем жеребьевки.

Таким образом, судьба двух кандидатов, боровшихся за пост мэра в округе Конима, зависела от результата одного подбрасывания монеты.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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