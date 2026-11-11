Стало известно, сколько пустой тары сдали жители Ташкента в фандоматы за месяц

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Стало известно, сколько пустой тары сдали жители Ташкента в фандоматы за месяц

В Ташкенте можно получить доход, сдавая пластиковые бутылки, стеклянную тару и алюминиевые банки в специальные автоматы. Эти устройства, направленные на переработку отходов — фандоматы, позволяют жителям превращать ненужную тару в прибыль, вместо того чтобы просто выбрасывать её.

По данным Агентства по управлению отходами, за месяц фандомат принял в общей сложности 16 581 единицу пустой тары. Основную часть, а именно 14 899 штук, составили пластиковые бутылки. Кроме того, было сдано 1 289 алюминиевых банок и 393 стеклянные бутылки.

За всю принятую тару населению было выплачено в общей сложности 2,4 миллиона сумов. За каждую единицу тары, сданную в фандомат, начисляется 150 сумов. Таким образом, граждане могут получить пусть и небольшой, но дополнительный доход, сдавая пустую тару, скапливающуюся дома.

Данная инициатива не только приносит экономическую выгоду населению, но и служит защите окружающей среды и увеличению объемов переработки отходов. Ведь раздельный сбор пластиковой, стеклянной и металлической тары облегчает процесс их переработки.

Напомним, что пилотный проект по установке фандоматов был запущен в сентябре текущего года в городе Ташкенте и Сурхандарьинской области. Месячные результаты показывают, что у населения есть интерес к использованию таких устройств.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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