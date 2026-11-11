Стало известно, сколько пустой тары сдали жители Ташкента в фандоматы за месяц

В Ташкенте можно получить доход, сдавая пластиковые бутылки, стеклянную тару и алюминиевые банки в специальные автоматы. Эти устройства, направленные на переработку отходов — фандоматы, позволяют жителям превращать ненужную тару в прибыль, вместо того чтобы просто выбрасывать её.

По данным Агентства по управлению отходами, за месяц фандомат принял в общей сложности 16 581 единицу пустой тары. Основную часть, а именно 14 899 штук, составили пластиковые бутылки. Кроме того, было сдано 1 289 алюминиевых банок и 393 стеклянные бутылки.