Сын голливудского актера Уилла Смита появился в Париже с женщиной на 54 года старше его

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Сын голливудского актера Уилла Смита появился в Париже с женщиной на 54 года старше его

Сын голливудского актера Уилла Смита, Джейден Смит, на этот раз привлек внимание общественности своей необычной спутницей. 28-летний Джейден был замечен камерами во время прогулки по улицам Парижа с 82-летней французской художницей Мишель Лами.

Их совместные фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. Особенно пользователей привлекла 54-летняя разница в возрасте между Джейденом и Мишель. В то время как одни выразили удивление их близкими отношениями, другие высказали самые разные мнения по этому поводу.

По словам Джейдена, после знакомства с Мишель в его жизни произошли большие перемены. Он подчеркнул, что не согласен с мнением людей, негативно относящихся к разнице в возрасте, и не считает это препятствием для отношений.

Мишель Лами родилась в 1944 году и известна во Франции как выдающаяся художница и яркая представительница мира моды. Она выделяется своим необычным внешним видом: золотыми коронками на зубах, а также черными пальцами и руками. Ее образы вызывают особый интерес у поклонников моды.

Лами известна не только своей творческой деятельностью, но и взглядами на внешность и красоту. В частности, она завоевала внимание своим негативным отношением к пластической хирургии.

Совместное появление Джейдена Смита и Мишель Лами в Париже вновь подняло вопросы о разнице в возрасте, личном выборе и отношении общества к подобным союзам.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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