Певец Имрон подготовил неожиданные и ценные подарки для актрисы Ситоры. Артист вручил ей новый телефон модели iPhone 18 и большой букет цветов, выразив благодарность за совместную творческую деятельность.

Как стало известно, Имрон и Ситора сотрудничали в ряде клипов, завоевав внимание зрителей и поклонников. Их творческий тандем был тепло встречен многими. Певец решил выразить свое уважение и признательность актрисе необычным способом.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как Имрон дарит Ситоре телефон и огромный букет. Эти искренние моменты за короткое время привлекли внимание пользователей.

Под видео высказываются разные мнения. Некоторые поклонники хвалят внимание певца и отмечают взаимное уважение творческих людей, в то время как другие интересуются причиной подарка и характером их отношений. Этот подарок стал поводом для обсуждений в социальных сетях.