Установленная на эстонском острове Сааремаа лесная камера засняла оленя с необычным наростом посреди лба. Видео с животным, внешне напоминающим легендарного единорога, вызвало большой интерес в социальных сетях.

Редкие кадры опубликовал фонд по охране природы Лутреола Фундатион на своей странице в соцсетях. На видео видно, как олень спокойно передвигается перед фотоловушкой, установленной в лесной зоне. В центре его лба отчетливо виден нарост, похожий на небольшой рог или дополнительное ухо.

Как сообщают эстонские СМИ, специалисты пока не могут определить природу этого нароста, основываясь только на видеозаписи. Является ли это рогом или другим видом образования — пока неизвестно.

Отмечается, что фотоловушка изначально была установлена для наблюдения за европейскими норками, находящимися под угрозой исчезновения. Помимо необычного оленя, камера также зафиксировала редкого черного аиста.

Фонд Лутреола Фундатион был основан в 1992 году и занимается охраной природы и животного мира.