В одной из частных клиник Сергелийского района города Ташкента во время родов возникла непредвиденная ситуация. Врачи, работающие в клинике, не смогли самостоятельно принять роды у женщины и были вынуждены вызвать службу скорой медицинской помощи 103.

Сообщается, что сотрудники скорой помощи прибыли на место и взяли процесс родов на себя. В результате ребенок появился на свет именно при содействии медиков скорой помощи.

После этого мать и новорожденный были доставлены в государственную больницу для оказания необходимой медицинской помощи и контроля их состояния.

Этот инцидент в частной клинике может вызвать интерес в социальных сетях. Дополнительная информация о том, почему врачи клиники не смогли самостоятельно принять роды, а также о текущем состоянии матери и ребенка, не предоставлялась.