В Японии медведь напал на людей: четверо пострадавших

В Японии произошел опасный инцидент с проникновением медведя в жилую зону. В результате этого происшествия в городе Фукусима пострадали как минимум четыре человека.

По имеющимся данным, медведь сначала проник в промышленную зону и напал на двух рабочих металлургического завода. Затем он покинул эту территорию, переместился в близлежащий жилой массив и там ранил еще двух человек — женщину и мужчину, находившегося в офисном здании.

Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Хотя точной информации об их состоянии не поступало, сообщается, что врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Местная полиция предупредила, что медведь все еще может находиться на территории города. В целях усиления мер безопасности в некоторых школах временно отменены занятия. Жителей просят соблюдать осторожность, не ходить в одиночку и без необходимости не выходить на улицу.

По словам экспертов, в последние годы участились случаи приближения диких животных к населенным пунктам из-за сокращения лесных массивов и нехватки корма. Поэтому такие ситуации представляют серьезную опасность, и бдительность населения имеет важнейшее значение.