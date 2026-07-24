Клопп назначен главным тренером сборной Германии

·7·Спорт
Клопп назначен главным тренером сборной Германии

Юрген Клопп стал новым главным тренером национальной сборной Германии. Немецкий футбольный союз официально объявил, что 59-летний специалист сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна.

С Клоппом был подписан долгосрочный контракт. Планируется, что знаменитый тренер будет возглавлять сборную Германии до завершения чемпионата мира 2030 года.

ДФБ официально объявил о назначении Клоппа

Немецкий футбольный союз на пресс-конференции подтвердил смену тренера в национальной команде.

Как сообщил президент ДФБ Бернд Нойендорф, контракт, заключенный с Клоппом, действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

Таким образом, руководство немецкого футбола связало четырехлетний план развития сборной с опытным специалистом.

Клопп сменил Нагельсманна

Юрген Клопп заменит Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.

Перед новым главным тренером стоят задачи по подготовке команды к предстоящим крупным турнирам, управлению сменой поколений в составе и возвращению Германии в статус лидера мирового футбола.

Одной из главных интриг станет то, как стиль Клоппа, основанный на высоком прессинге, быстрых атаках и командной дисциплине, повлияет на игру национальной сборной.

Создал историческую эпоху в «Ливерпуле»

Последним местом работы Юргена Клоппа был английский клуб «Ливерпуль». Он возглавлял команду с 2015 по 2024 год и вошел в историю как тренер, вернувший клуб на вершину европейского и английского футбола.

За время своей карьеры Клопп:

  • привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов УЕФА;

  • положил конец многолетнему ожиданию чемпионского титула клуба;

  • сформировал игровую систему, основанную на высоком темпе и мощном прессинге;

  • превратил команду в один из сильнейших клубов мира.

Успешные годы в Германии

До «Ливерпуля» Клопп работал в немецких клубах «Майнц» и дортмундской «Боруссии».

Особенно большой успех специалисту принес период в «Боруссии». Он привел команду к чемпионству страны и продемонстрировал способность развивать молодых игроков и создавать конкурентоспособный состав при ограниченных ресурсах.

Теперь Клопп впервые опробует свой опыт, накопленный в клубном футболе, на уровне национальной сборной.

Большие задачи до 2030 года

Тот факт, что контракт Клоппа рассчитан до чемпионата мира 2030 года, показывает, что Немецкий футбольный союз рассматривает его как долгосрочный проект.

От нового тренера ожидают не только результатов в краткосрочной перспективе, но и формирования будущего поколения сборной. Тренерская философия Клоппа, стиль работы с игроками и опыт участия в крупных матчах могут стать важным преимуществом для Германии.

Как вы считаете, сможет ли Юрген Клопп снова сделать сборную Германии чемпионом мира? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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