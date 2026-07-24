Трамп ввел новые пошлины для 60 стран: кто в списке?

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые таможенные пошлины в размере 10 и 12,5 процента на товары, импортируемые из 60 торговых партнеров. Вашингтон объясняет это решение недостаточным соблюдением требований по борьбе с принудительным трудом в глобальных цепочках поставок.

Сообщается, что новые тарифы охватят практически весь объем импорта США. Однако для некоторых стратегических товаров были сохранены исключения.

Новые пошлины охватят 99,4 процента импорта

Согласно имеющимся данным, новые тарифные меры коснутся около 99,4 процента импортной продукции, поступающей в США.

При этом пошлины не будут применяться к некоторым товарам, признанным важными для экономики и национальной безопасности.

В число исключений вошли:

нефть и газ;

удобрения;

некоторые продукты питания;

самолеты;

критически важные минералы;

товары, на которые уже распространяются другие тарифы в целях национальной безопасности.

Для каких стран установлена 10-процентная пошлина?

10-процентная импортная пошлина была применена к товарам из таких стран, как Аргентина, Бангладеш, Великобритания, Канада, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика и Пакистан.

Для Европейского союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии общая тарифная нагрузка установлена в диапазоне от 10 до 12,5 процента.

В отношении остальных 38 стран, включая Китай и Вьетнам, введена ставка в размере 12,5 процента.

Группа стран Ставка пошлины Аргентина, Канада, Индия, Мексика и другие 10 процентов Европейский союз, Япония, Южная Корея, Тайвань, Швейцария 10–12,5 процента Китай, Вьетнам и еще 36 стран 12,5 процента

Продукция Казахстана также включена в список

Согласно новому решению, на товары, импортируемые из Казахстана, также установлена пошлина в размере 12,5 процента.

Американская сторона подчеркивает, что ставки пошлин и исключения были выбраны как наиболее оптимальная мера для устранения торговых практик, выявленных в ходе проверок.

Однако подробной информации о том, на какие именно экспортные товары Казахстана тарифы повлияют сильнее всего, пока не предоставлено.

Вашингтон объяснил решение борьбой с принудительным трудом

Администрация США заявила, что основной целью новых тарифов является усиление борьбы с использованием принудительного труда в глобальных цепочках поставок.

Позиция Вашингтона заключается в том, что торговые партнеры должны более строго контролировать соблюдение трудовых прав в производственных процессах.

По этой причине пошлины используются не только как экономический инструмент, но и как средство воздействия на трудовые стандарты.

Партнеры США выступили против решения

Европейский союз, Австралия, Бразилия, Норвегия и Канада назвали новые тарифы необоснованными и выступили против них.

Эти страны выражают обеспокоенность тем, что пошлины негативно скажутся на торговых отношениях, приведут к росту цен на товары и могут спровоцировать ответные меры.

Теперь главный вопрос — выберут ли торговые партнеры США путь переговоров или введут ответные тарифы на американскую продукцию?

Как вы считаете, усилят ли новые пошлины борьбу с принудительным трудом или еще больше обострят глобальные торговые противоречия? Оставляйте свое мнение в комментариях.