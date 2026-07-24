Трамп ввел новые пошлины для 60 стран: кто в списке?

·274·Мир
Трамп ввел новые пошлины для 60 стран: кто в списке?

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые таможенные пошлины в размере 10 и 12,5 процента на товары, импортируемые из 60 торговых партнеров. Вашингтон объясняет это решение недостаточным соблюдением требований по борьбе с принудительным трудом в глобальных цепочках поставок.

Сообщается, что новые тарифы охватят практически весь объем импорта США. Однако для некоторых стратегических товаров были сохранены исключения.

Новые пошлины охватят 99,4 процента импорта

Согласно имеющимся данным, новые тарифные меры коснутся около 99,4 процента импортной продукции, поступающей в США.

При этом пошлины не будут применяться к некоторым товарам, признанным важными для экономики и национальной безопасности.

В число исключений вошли:

  • нефть и газ;

  • удобрения;

  • некоторые продукты питания;

  • самолеты;

  • критически важные минералы;

  • товары, на которые уже распространяются другие тарифы в целях национальной безопасности.

Для каких стран установлена 10-процентная пошлина?

10-процентная импортная пошлина была применена к товарам из таких стран, как Аргентина, Бангладеш, Великобритания, Канада, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика и Пакистан.

Для Европейского союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии общая тарифная нагрузка установлена в диапазоне от 10 до 12,5 процента.

В отношении остальных 38 стран, включая Китай и Вьетнам, введена ставка в размере 12,5 процента.

Группа стран

Ставка пошлины

Аргентина, Канада, Индия, Мексика и другие

10 процентов

Европейский союз, Япония, Южная Корея, Тайвань, Швейцария

10–12,5 процента

Китай, Вьетнам и еще 36 стран

12,5 процента

Продукция Казахстана также включена в список

Согласно новому решению, на товары, импортируемые из Казахстана, также установлена пошлина в размере 12,5 процента.

Американская сторона подчеркивает, что ставки пошлин и исключения были выбраны как наиболее оптимальная мера для устранения торговых практик, выявленных в ходе проверок.

Однако подробной информации о том, на какие именно экспортные товары Казахстана тарифы повлияют сильнее всего, пока не предоставлено.

Вашингтон объяснил решение борьбой с принудительным трудом

Администрация США заявила, что основной целью новых тарифов является усиление борьбы с использованием принудительного труда в глобальных цепочках поставок.

Позиция Вашингтона заключается в том, что торговые партнеры должны более строго контролировать соблюдение трудовых прав в производственных процессах.

По этой причине пошлины используются не только как экономический инструмент, но и как средство воздействия на трудовые стандарты.

Партнеры США выступили против решения

Европейский союз, Австралия, Бразилия, Норвегия и Канада назвали новые тарифы необоснованными и выступили против них.

Эти страны выражают обеспокоенность тем, что пошлины негативно скажутся на торговых отношениях, приведут к росту цен на товары и могут спровоцировать ответные меры.

Теперь главный вопрос — выберут ли торговые партнеры США путь переговоров или введут ответные тарифы на американскую продукцию?

Как вы считаете, усилят ли новые пошлины борьбу с принудительным трудом или еще больше обострят глобальные торговые противоречия? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Скрытая военная цепь»: раскрыта причина ночной атаки на склады Wildberries«Скрытая военная цепь»: раскрыта причина ночной атаки на склады WildberriesСегодня, 18:25Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждениемТрамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждениемСегодня, 15:04В Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носомВ Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носомСегодня, 14:15Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!Сегодня, 12:38Саудовский принц найден мертвым в ванной комнате пятизвездочного отеляСаудовский принц найден мертвым в ванной комнате пятизвездочного отеляСегодня, 10:54С 1 августа в Иране газ для автомобилей станет бесплатнымС 1 августа в Иране газ для автомобилей станет бесплатнымСегодня, 10:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью