Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждением
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения по Ирану более масштабного удара, чем все предыдущие. Как сообщает корреспондент Аксиос Барак Равид, американский лидер близок к принятию решения, и Вашингтон готов к потенциальной операции.
Тегеран, в свою очередь, резко отреагировал на эти заявления. Иранские власти сообщили, что любая атака на инфраструктуру страны не останется без ответа.
Трамп: «Я близок к принятию решения»
Корреспондент Аксиос Барак Равид процитировал в социальной сети Кс свой разговор с Трампом.
«Я рассматриваю возможность массированного удара по Ирану. Более масштабного, чем предыдущие. Я близок к принятию решения. Мы полностью к этому готовы», — сказал президент США журналисту.
Это заявление свидетельствует о том, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном может перейти в еще более опасную фазу.
Однако на данный момент точная дата, цели и масштаб потенциальной операции официально не разглашаются.
Иран назвал угрозы «признаком бессилия»
Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи расценил угрозы США и заявления о возможных ударах по иранской инфраструктуре как проявление «отчаяния» Вашингтона.
«Ответ Ирана на атаки по инфраструктуре будет резким и решительным», — предупредил Резаи.
Он подчеркнул, что последние действия руководства США отражают не демонстрацию силы, а трудности в контроле над ситуацией.
Резаи также упомянул нападение на паломников в Шалмче. Однако в приведенных данных не были раскрыты детали этого инцидента и доказательства причастности к нему США.
Иранское военное командование также выступило с заявлением
По данным агентства Парс Тодай, Центральное военное командование Ирана — «Хатам аль-Анбия» — также отреагировало на заявления Трампа.
В заявлении командования в адрес президента США были использованы крайне резкие и оскорбительные формулировки, а угроза нанесения удара по иранской инфраструктуре была осуждена.
ЭАДаилй также привело данное заявление. Однако содержащиеся в нем эмоциональные и оскорбительные выражения отражают позицию иранской стороны и не должны восприниматься как независимый факт.
Что могут означать удары по инфраструктуре?
Основное беспокойство иранской стороны связано с потенциальными атаками на стратегические объекты страны.
К таким целям теоретически могут относиться:
энергетические объекты;
военные базы;
транспортные и коммуникационные сети;
нефтегазовая инфраструктура;
объекты оборонной промышленности.
Однако администрация США не предоставила официальной информации о том, какие именно объекты рассматриваются. По этой причине предположения о конкретных целях остаются неподтвержденными.
Какие риски несет новая эскалация для региона?
Прямое военное столкновение между США и Ираном может серьезно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
Среди возможных последствий — расширение военного противостояния в регионе, рост цен на нефть, усиление угроз на морских торговых путях и риск ответных ударов по союзникам США в регионе.
В настоящее время резкие заявления сторон еще больше ограничивают возможности для дипломатического решения. Принял ли Трамп окончательное решение и каким будет потенциальный ответ Тегерана — определит дальнейшее развитие событий.
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