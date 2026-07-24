Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждением

·116·Мир
Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану: Тегеран выступил с предупреждением

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения по Ирану более масштабного удара, чем все предыдущие. Как сообщает корреспондент Аксиос Барак Равид, американский лидер близок к принятию решения, и Вашингтон готов к потенциальной операции.

Тегеран, в свою очередь, резко отреагировал на эти заявления. Иранские власти сообщили, что любая атака на инфраструктуру страны не останется без ответа.

Трамп: «Я близок к принятию решения»

Корреспондент Аксиос Барак Равид процитировал в социальной сети Кс свой разговор с Трампом.

«Я рассматриваю возможность массированного удара по Ирану. Более масштабного, чем предыдущие. Я близок к принятию решения. Мы полностью к этому готовы», — сказал президент США журналисту.

Это заявление свидетельствует о том, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном может перейти в еще более опасную фазу.

Однако на данный момент точная дата, цели и масштаб потенциальной операции официально не разглашаются.

Иран назвал угрозы «признаком бессилия»

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи расценил угрозы США и заявления о возможных ударах по иранской инфраструктуре как проявление «отчаяния» Вашингтона.

«Ответ Ирана на атаки по инфраструктуре будет резким и решительным», — предупредил Резаи.

Он подчеркнул, что последние действия руководства США отражают не демонстрацию силы, а трудности в контроле над ситуацией.

Резаи также упомянул нападение на паломников в Шалмче. Однако в приведенных данных не были раскрыты детали этого инцидента и доказательства причастности к нему США.

Иранское военное командование также выступило с заявлением

По данным агентства Парс Тодай, Центральное военное командование Ирана — «Хатам аль-Анбия» — также отреагировало на заявления Трампа.

В заявлении командования в адрес президента США были использованы крайне резкие и оскорбительные формулировки, а угроза нанесения удара по иранской инфраструктуре была осуждена.

ЭАДаилй также привело данное заявление. Однако содержащиеся в нем эмоциональные и оскорбительные выражения отражают позицию иранской стороны и не должны восприниматься как независимый факт.

Что могут означать удары по инфраструктуре?

Основное беспокойство иранской стороны связано с потенциальными атаками на стратегические объекты страны.

К таким целям теоретически могут относиться:

  • энергетические объекты;

  • военные базы;

  • транспортные и коммуникационные сети;

  • нефтегазовая инфраструктура;

  • объекты оборонной промышленности.

Однако администрация США не предоставила официальной информации о том, какие именно объекты рассматриваются. По этой причине предположения о конкретных целях остаются неподтвержденными.

Какие риски несет новая эскалация для региона?

Прямое военное столкновение между США и Ираном может серьезно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Среди возможных последствий — расширение военного противостояния в регионе, рост цен на нефть, усиление угроз на морских торговых путях и риск ответных ударов по союзникам США в регионе.

В настоящее время резкие заявления сторон еще больше ограничивают возможности для дипломатического решения. Принял ли Трамп окончательное решение и каким будет потенциальный ответ Тегерана — определит дальнейшее развитие событий.

Как вы считаете, можно ли смягчить конфликт между США и Ираном путем переговоров? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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