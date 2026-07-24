Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!

В социальных сетях распространилось забавное видео с семьей сурков. На кадрах видно, как два взрослых сурка выясняют отношения, а их детеныш пытается их разнять.

Маленький сурок встал между ними, пытаясь остановить ссору. Он перебегал от одного к другому, стараясь оттолкнуть взрослых особей друг от друга. Этот момент был случайно запечатлен на камеру.

Видео быстро привлекло внимание пользователей сети. В комментариях многие тепло отозвались о поступке детеныша, оставляя отзывы вроде: «Животные тоже умны», «Какое милое зрелище».

Короткий ролик показал, что отношения между животными могут напоминать ситуации, знакомые людям. Попытка детеныша сурка вмешаться в конфликт родителей стала самой обсуждаемой частью видео.