Детеныш сурка, пытающийся разнять дерущихся родителей, растрогал пользователей сети!
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В социальных сетях распространилось забавное видео с семьей сурков. На кадрах видно, как два взрослых сурка выясняют отношения, а их детеныш пытается их разнять.
Маленький сурок встал между ними, пытаясь остановить ссору. Он перебегал от одного к другому, стараясь оттолкнуть взрослых особей друг от друга. Этот момент был случайно запечатлен на камеру.
Видео быстро привлекло внимание пользователей сети. В комментариях многие тепло отозвались о поступке детеныша, оставляя отзывы вроде: «Животные тоже умны», «Какое милое зрелище».
Короткий ролик показал, что отношения между животными могут напоминать ситуации, знакомые людям. Попытка детеныша сурка вмешаться в конфликт родителей стала самой обсуждаемой частью видео.
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