Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисе
Один из символов европейской электротехнической промышленности, немецкая компания Варта с почти 140-летней историей, официально находится на грани банкротства. Бренд, долгие годы известный в мире как производитель качественных аккумуляторов и батареек, не смог преодолеть финансовые трудности. Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах, компания уже подала заявление о банкротстве. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом
Окружной суд Штутгарта подтвердил получение четырех отдельных заявлений о признании компании Варта неплатежеспособной. По данным агентства Reuters, основной причиной кризиса стало отсутствие возможности привлечения новых инвестиций. В настоящее время владельцы компании, автоконцерн Porsche и австрийский предприниматель Михаэлььььььььььььььььь Тойнер, не намерены вкладывать дополнительные средства в убыточный бизнес.
Ожидается разделение компанииПо мнению экспертов, маловероятно, что Варта сохранится как единая компания. Скорее всего, активы бренда будут распроданы по частям. Сообщается, что крупные кредиторы, такие как Deutsche Bank и ряд хедж-фондов, планируют получить прибыльное подразделение компании по производству бытовых батареек.
В то же время Михаэлььььььььььььььььь Тойнер проявил интерес к покупке направления по производству микробатареек, включая элементы питания для слуховых аппаратов. Издание Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг также пишет, что масштабная реструктуризация компании и продажа отдельных подразделений — единственный способ сохранить хотя бы часть бизнеса.
История Варта началась в 1887 году, и почти полтора века она занимала лидирующие позиции на мировом рынке. Продукция компании использовалась в различных сферах: от простой бытовой техники до сложных космических программ. Однако в последние годы усиление конкуренции со стороны азиатских стран, в частности производителей из Китая, нанесло серьезный удар по позициям компании.
Конкуренция и финансовый спадСогласно статистическим данным, финансовое положение компании начало резко ухудшаться с 2022 года. Именно в том году выручка от продажи микробатареек сократилась почти на 47 процентов. На рынке Узбекистана продукция Варта также была известна своей долговечностью и качеством, однако появление более дешевых альтернатив негативно сказалось на общем объеме продаж бренда.
В начале 2024 года Porsche и Михаэлььььььььььььььььь Тойнер выделили дополнительное финансирование для спасения компании, и Варта была исключена из фондовой биржи. Но и эти меры не дали ожидаемого результата. Сегодня Варта производила не только батарейки, но и системы хранения энергии для домов и промышленных предприятий, однако отставание в технологической гонке и высокие расходы привели легендарный бренд к кризису.
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