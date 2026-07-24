Один из символов европейской электротехнической промышленности, немецкая компания Варта с почти 140-летней историей, официально находится на грани банкротства. Бренд, долгие годы известный в мире как производитель качественных аккумуляторов и батареек, не смог преодолеть финансовые трудности. Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах, компания уже подала заявление о банкротстве. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом

Окружной суд Штутгарта подтвердил получение четырех отдельных заявлений о признании компании Варта неплатежеспособной. По данным агентства Reuters, основной причиной кризиса стало отсутствие возможности привлечения новых инвестиций. В настоящее время владельцы компании, автоконцерн Porsche и австрийский предприниматель Михаэлььььььььььььььььь Тойнер, не намерены вкладывать дополнительные средства в убыточный бизнес.

Ожидается разделение компании

По мнению экспертов, маловероятно, что Варта сохранится как единая компания. Скорее всего, активы бренда будут распроданы по частям. Сообщается, что крупные кредиторы, такие как Deutsche Bank и ряд хедж-фондов, планируют получить прибыльное подразделение компании по производству бытовых батареек.

В то же время Михаэлььььььььььььььььь Тойнер проявил интерес к покупке направления по производству микробатареек, включая элементы питания для слуховых аппаратов. Издание Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг также пишет, что масштабная реструктуризация компании и продажа отдельных подразделений — единственный способ сохранить хотя бы часть бизнеса.

История Варта началась в 1887 году, и почти полтора века она занимала лидирующие позиции на мировом рынке. Продукция компании использовалась в различных сферах: от простой бытовой техники до сложных космических программ. Однако в последние годы усиление конкуренции со стороны азиатских стран, в частности производителей из Китая, нанесло серьезный удар по позициям компании.

Конкуренция и финансовый спад

Согласно статистическим данным, финансовое положение компании начало резко ухудшаться с 2022 года. Именно в том году выручка от продажи микробатареек сократилась почти на 47 процентов. На рынке Узбекистана продукция Варта также была известна своей долговечностью и качеством, однако появление более дешевых альтернатив негативно сказалось на общем объеме продаж бренда.

В начале 2024 года Porsche и Михаэлььььььььььььььььь Тойнер выделили дополнительное финансирование для спасения компании, и Варта была исключена из фондовой биржи. Но и эти меры не дали ожидаемого результата. Сегодня Варта производила не только батарейки, но и системы хранения энергии для домов и промышленных предприятий, однако отставание в технологической гонке и высокие расходы привели легендарный бренд к кризису.