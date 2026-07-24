«Никто не хотел с ним драться»: Гуськов о бое с Анкалаевым

·68·Спорт
«Никто не хотел с ним драться»: Гуськов о бое с Анкалаевым

Узбекистанский боец UFC Богдан Гуськов Магомед Анкалаеврассказал, что не раздумывал над тем, чтобы принять бой против него на коротком уведомлении. По его мнению, встретиться с бывшим чемпионом в главном событии вечера — это возможность, перевешивающая любые риски.

Гуськов подчеркнул, что победа может приблизить его к титульному поединку. Именно поэтому он решил принять предложение, от которого отказались другие бойцы.

«Дело не только в том, чтобы победить Анкалаева»

Гуськов Спортс.ру в интервью изданию объяснил, насколько этот бой важен для его карьеры.

«Вопрос не в том, чтобы победить Анкалаева или нет. UFC предлагает тебе шанс подраться с бывшим чемпионом. К тому же, если ты побеждаешь, твой следующий бой может быть за чемпионский пояс», — сказал он.

Для спортсмена из Узбекистана это не просто рейтинговый бой. Успех может вывести его на самые высокие позиции в полутяжелом весе.

Гуськов не считает Анкалаева непобедимым

Хотя Богдан признает опыт и статус соперника, он не видит в нем непобедимого бойца.

«Магомед — такой же обычный человек, как и все. Если сильно ударить человека, он тоже может упасть».

Гуськов полагается на свое главное оружие — мощный удар. Он считает, что у любого бойца в октагоне есть слабые стороны, и один точный акцентированный удар может решить исход поединка.

«Если бы у него была титановая пластина, другое дело»

Узбекистанский боец продолжил свою мысль оригинальным сравнением.

«Если бы мне сказали: “ты будешь драться с титановой пластиной”, я бы знал, что победить невозможно».

Этими словами Гуськов дал понять, что, как бы силен ни был Анкалаев, он тоже может совершить ошибку и пропустить удар.

Он не захотел упускать огромную возможность из-за страха перед именем соперника.

Главный бой — шанс проявить себя на большой арене

Противостояние между Гуськовым и Анкалаевым станет центральным событием турнира UFC Фигхт Нигхт 282.

Этот статус дает Богдану:

  • возможность показать себя перед широкой аудиторией;

  • резкий скачок в рейтинге;

  • претендентство на чемпионский бой;

  • выход на новый уровень статуса в UFC.

Короткий срок подготовки повышает риск, но и потенциальная награда столь же велика.

«Никто не хочет, а я здесь»

В самой яркой части интервью Гуськов отметил, что другие бойцы не хотели встречаться с Анкалаевым.

«Здесь есть возможность возглавить турнир, проявить себя и подняться на вершину. Никто не хочет драться с ним, а я здесь».

Теперь перед Гуськовым стоит самый сложный, но и самый перспективный бой в карьере. Победа может вывести его на совершенно новый уровень в дивизионе.

Как вы думаете, сможет ли Богдан Гуськов победить Анкалаева, несмотря на короткую подготовку? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Богдан ГусковМагомед АнкалаевUFCУзбекистанSports.ru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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