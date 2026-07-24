Новая эра сборной Франции: Тьерри Анри мечтает о посту главного тренера

Французский футбол находится на пороге больших перемен. В то время как ожидается, что нынешний главный тренер Дидье Дешам уступит свое место Зинедину Зидану, еще один легендарный нападающий Тьерри Анри не скрывает своего желания в будущем возглавить «трехцветных». Поколение чемпионов мира 1998 года может стать следующей тенденцией, где легенды сменяют друг друга у руля сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Бывшая звезда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри уже успел попробовать себя на тренерском поприще. Его последним успехом можно назвать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Там олимпийская сборная Франции под руководством Анри дошла до финала и завоевала серебряные медали. Несмотря на поражение в финале от Испании, специалисты высоко оценили способность Анри работать с молодежью.

В интервью изданию Goal.com бывший партнер Анри по команде Жереми Альядьер поделился своими мыслями по этому поводу. По его словам, Тьерри очень хочет служить своей стране. «Я уверен, что Тьерри был бы счастлив занять эту должность. Его патриотизм и то, как сильно он любит Францию, все увидели на Олимпийских играх. Эта цель всегда у него в мыслях», — говорит Альядьер.

Опыт и планы на будущее

Тренерская карьера Анри состояла из разных этапов. Он работал главным тренером в «Монако» и клубе МЛС «Монреаль Импакт», а также был помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Хотя сейчас 48-летний специалист вернулся к аналитической деятельности, он готов рассмотреть достойные предложения. Сборная Франции для него всегда остается приоритетной задачей.

В настоящее время сборную Франции уже 14 лет возглавляет Дидье Дешам. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году и выиграла Лигу наций. Считается почти решенным вопросом, что после Дешама придет Зинедин Зидан, который трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов с «Реал Мадридом». Ожидается, что Зидан покорит новые вершины с такими звездами, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

Для Федерации футбола Франции доверие представителям «золотого поколения» 1998 года становится традицией. Если эра Зинедина Зидана завершится успешно, Тьерри Анри логически может стать следующим главным кандидатом. Его авторитет на международной арене и умение находить общий язык с молодыми футболистами станут большим преимуществом для «Ле Блё».

Пока что Анри не торопится. Он продолжает набираться опыта в качестве футбольного аналитика, но ждет подходящего момента для возвращения на большую тренерскую арену. Вероятность того, что будущее сборной Франции вновь окажется в руках легенд, очень высока.