Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал «политические игры» и различные теории заговора, возникшие вокруг финала ЧМ-2026. Он не стал поддаваться спорным домыслам и открыто признал, что Испания была сильнее в решающем матче.

В финале, состоявшемся 19 июля, Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 и завоевала чемпионский титул.

«От этих разговоров можно сойти с ума»

Как сообщает издание Ole, Паредес отметил, что количество слухов, распространявшихся до, во время и после чемпионата мира, стало чрезмерным.

«Слушая все эти разговоры, можно сойти с ума. То, что говорили до чемпионата мира, во время него и после…» — сказал футболист.

Однако он не стал подробно останавливаться на том, какие именно политические игры или теории заговора имел в виду.

Паредес признал победу Испании

Аргентинский полузащитник не стал оправдывать поражение в финале внешними факторами. Напротив, он признал, что команда соперника действовала лучше в решающей игре.

«В финале Испания сыграла лучше Аргентины. Они заслуженные победители», — заявил Паредес.

Это его мнение показало, что, несмотря на споры вокруг финала, важно принимать результат на поле.

Аргентина довольна проведенным турниром

Паредес подчеркнул, что, хотя сборная Аргентины и не смогла завоевать чемпионство, она провела турнир на высоком уровне.

Команда дошла до финала и боролась за трофей на еще одном крупном турнире. Главным предметом гордости для футболиста является труд и стабильные результаты последних лет.

«Мы провели очень сильный чемпионат мира. Мы можем быть довольны проделанной работой и достижениями, которых добились за последние восемь лет».

«Честь быть частью этой команды»

Паредес особо отметил путь сборной Аргентины за последние восемь лет. По его мнению, со временем игроки и болельщики будут еще лучше осознавать, насколько важным был этот период.

«Для меня честь быть частью этой команды. Со временем мы будем еще лучше понимать, насколько это было уникально».

Несмотря на то, что поражение в финале стало тяжелым для Аргентины, Паредес заявил, что не стоит оценивать общий путь команды и ее достижения по одному матчу.

Поставлена ли точка в спорах после финала?

Заявление Паредеса воспринимается как ответ на различные домыслы, возникшие после поражения Аргентины. Признав превосходство Испании, футболист сосредоточил основное внимание на труде своей команды и ее многолетних успехах.

А как вы считаете, заслуженно ли Испания победила в финале? Оставляйте свое мнение в комментариях.