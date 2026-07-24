Интер активизировал переговоры по трансферу Кристиана Ромеро

·8·Спорт
Интер активизировал переговоры по трансферу Кристиана Ромеро

Действующий чемпион Италии «Интер» сделал серьезный шаг к усилению линии обороны. Миланский клуб «нерадзурри» вступил в решающую стадию переговоров по трансферу защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Ожидается, что эта сделка станет крупнейшей инвестицией клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, агент аргентинского футболиста Чиро Палермо в данный момент находится в Милане. Тот факт, что это событие совпало с возвращением спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио в город, свидетельствует об активизации переговоров. Стороны планируют встретиться в ближайшие часы для обсуждения финансовых деталей трансфера.

Трансферная стоимость и финансовые условия

Однако достичь соглашения будет непросто. «Тоттенхэм» требует за своего капитана не менее 50 миллионов евро. «Интер» же пытается снизить эту цену, рассчитывая на желание игрока вернуться в Италию. Для справки: в прошлом году Кристиан Ромеро подписал с лондонским клубом крупный контракт до 2029 года с годовой зарплатой в 12 миллионов евро.

Для руководства «Интера» этот трансфер сейчас является приоритетной задачей. После ухода из команды опытных защитников, таких как Франческо Ачерби, Маттео Дармиан и Штефан де Врей, в распоряжении нового тренера Кристиана Киву образовались пробелы в центре обороны. По этой причине миланцы приостановили рассмотрение других вариантов и сосредоточили все внимание именно на Ромеро.

Возвращение в Италию и ситуация в «Тоттенхэме»

Итальянская Серия А не является чужой для Кристиана Ромеро. С 2018 по 2021 год он успел проявить себя, выступая за «Дженоа» и «Аталанту». Для защитника, ставшего чемпионом мира в составе сборной Аргентины, переход в миланский клуб может стать новым и важным этапом в карьере.

Сообщается, что в новом проекте «Тоттенхэма» для Ромеро места нет. Тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби решил кардинально обновить команду. Кроме того, отношения футболиста с руководством клуба стали прохладными. Причиной тому называют отъезд Ромеро в Аргентину для лечения травмы ноги в то время, когда команда боролась за выживание в лиге в прошлом сезоне.

На данный момент диалог между клубами продолжается. Если «Интер» согласится выплатить требуемую сумму или придет к компромиссу с «Тоттенхэмом», в ближайшие дни может состояться один из самых громких трансферов Серии А.

ИнтерТоттенхэмКристиан РомероТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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