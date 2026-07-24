«Скрытая военная цепь»: раскрыта причина ночной атаки на склады Wildberries
В ночь на 24 июля крупнейшие логистические центры маркетплейса Wildberries в России и аннексированном Крыму одновременно стали целями для беспилотников. Пламя и черный дым, поднявшиеся над складами в Ленинградской области, Твери и Симферополе, охватили целые районы. Почему склады обычного маркетплейса, обслуживающего мирное население, подвергаются последовательному уничтожению и какой секрет раскрыл по этому поводу Зеленский?
Zamin.уз собрал подробности ночных атак и истинные военные причины, стоящие за ними.
Пламя в Санкт-Петербурге, Твери и Крыму: что произошло ночью?
Согласно видеозаписям, опубликованным в открытых источниках и очевидцами, самый мощный удар пришелся на логистический центр, расположенный во Всеволожском районе на границе с Санкт-Петербургом. После огромного столба черного дыма над городом и серии взрывов руководство Wildberries было вынуждено временно приостановить работу объектов.
Из заявления пресс-службы Wildberries:
«Работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге (Шушары и Уткина Заводь) временно приостановлена в целях обеспечения безопасности. Сотрудники сортировочного центра в Симферополе были экстренно эвакуированы».
Кроме того, по данным Телеграм-канала «Крымский ветер», в результате удара по электрической подстанции в городе Судак население осталось без электроэнергии и водоснабжения.
10-процентная потеря: каков масштаб атак?
По подсчетам изданий ДВ и «Коммерсантъ», это не первая атака на инфраструктуру маркетплейса. В результате серии ударов компания лишилась почти 10 процентов своих общих логистических мощностей.
Регионы атак
Последствия и состояние объектов
Ленинградская область и СПб
Работа логистических комплексов остановлена, зафиксированы очаги возгорания
Симферополь и Тверь
Склады повреждены, сотрудники эвакуированы
Электросталь и Котовск
В предыдущих ударах погибли 8 человек, около 50 получили ранения
Краснодар и Невинномысск
Склады ранее получили серьезные разрушения и вышли из строя
«Не просто склады»: почему Зеленский выбрал целью именно Wildberries?
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки адекватным ответом на удары России по гражданской инфраструктуре. Однако основная причина заключается не только в этом.
Владимир Зеленский:
«Эти логистические центры используются в цепочке поставок комплектующих для российской военной промышленности, позволяя в обход санкций производить беспилотники и навигационное оборудование».
Таким образом, как утверждает официальный Киев, склады, перевозящие товары для гражданского населения, на деле превратились в скрытые логистические узлы, обслуживающие военно-промышленный комплекс.
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