В ночь на 24 июля крупнейшие логистические центры маркетплейса Wildberries в России и аннексированном Крыму одновременно стали целями для беспилотников. Пламя и черный дым, поднявшиеся над складами в Ленинградской области, Твери и Симферополе, охватили целые районы. Почему склады обычного маркетплейса, обслуживающего мирное население, подвергаются последовательному уничтожению и какой секрет раскрыл по этому поводу Зеленский?

Zamin.уз собрал подробности ночных атак и истинные военные причины, стоящие за ними.

Пламя в Санкт-Петербурге, Твери и Крыму: что произошло ночью?

Согласно видеозаписям, опубликованным в открытых источниках и очевидцами, самый мощный удар пришелся на логистический центр, расположенный во Всеволожском районе на границе с Санкт-Петербургом. После огромного столба черного дыма над городом и серии взрывов руководство Wildberries было вынуждено временно приостановить работу объектов.

Из заявления пресс-службы Wildberries: «Работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге (Шушары и Уткина Заводь) временно приостановлена в целях обеспечения безопасности. Сотрудники сортировочного центра в Симферополе были экстренно эвакуированы».

Кроме того, по данным Телеграм-канала «Крымский ветер», в результате удара по электрической подстанции в городе Судак население осталось без электроэнергии и водоснабжения.

10-процентная потеря: каков масштаб атак?

По подсчетам изданий ДВ и «Коммерсантъ», это не первая атака на инфраструктуру маркетплейса. В результате серии ударов компания лишилась почти 10 процентов своих общих логистических мощностей.

Регионы атак Последствия и состояние объектов Ленинградская область и СПб Работа логистических комплексов остановлена, зафиксированы очаги возгорания Симферополь и Тверь Склады повреждены, сотрудники эвакуированы Электросталь и Котовск В предыдущих ударах погибли 8 человек, около 50 получили ранения Краснодар и Невинномысск Склады ранее получили серьезные разрушения и вышли из строя

«Не просто склады»: почему Зеленский выбрал целью именно Wildberries?

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки адекватным ответом на удары России по гражданской инфраструктуре. Однако основная причина заключается не только в этом.

Владимир Зеленский: «Эти логистические центры используются в цепочке поставок комплектующих для российской военной промышленности, позволяя в обход санкций производить беспилотники и навигационное оборудование».

Таким образом, как утверждает официальный Киев, склады, перевозящие товары для гражданского населения, на деле превратились в скрытые логистические узлы, обслуживающие военно-промышленный комплекс.

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