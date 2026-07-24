Гуськов и Темиров уложились в вес: большой бой в Абу-Даби ...
В Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC Фигхт Нигхт 282. Представляющие Узбекистан Богдан Гуськов и Рамазон Темиров выполнили установленный норматив, показав одинаковый вес со своими соперниками.
Теперь все внимание приковано к боям, которые пройдут 25 июля на «Этихад Арена». В главном поединке турнира Гуськов выйдет в октагон против Магомеда Анкалаева, а Темиров сразится со Стивом Эрцегом.
Гуськов и Анкалаев показали одинаковый вес
Участники главного противостояния в полутяжелом весе показали на весах идентичный результат.
И Богдан Гуськов, и Магомед Анкалаев зафиксировали вес 93,2 килограмма. Таким образом, важный этап официальной процедуры перед встречей двух бойцов в октагоне пройден.
Этот поединок может стать решающим для карьеры Гуськова в UFC. Победа над высокорейтинговым соперником выведет его в число сильнейших бойцов дивизиона.
Темиров также готов к бою
В наилегчайшем весе еще один представитель Узбекистана Рамазон Темиров померится силами с австралийцем Стивом Эрцегом.
Оба бойца показали на весах результат 57,2 килограмма.
Эрцег имеет опыт боев с соперниками высокого уровня. Для Темирова же этот поединок станет важным испытанием на пути к укреплению своих позиций в UFC и продвижению в дивизионе.
Все пары основного карда
Весовая категория
Бой
Вес
Полутяжелый
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
93,2 — 93,2 кг
Наилегчайший
Стив Эрцег — Рамазон Темиров
57,2 — 57,2 кг
Полусредний
Ислам Дулатов — Веллингтон Турман
77,6 — 77,1 кг
Тяжелый
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
120,4 — 117 кг
Легкий
Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецкий
70,5 — 70,5 кг
Полусредний
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
77,6 — 77,6 кг
В большинстве боев основного карда показатели веса оказались очень близки друг к другу. Это говорит о том, что в октагоне важную роль будут играть не столько физическое преимущество, сколько техника и выбранная тактика.
Результаты прелимов
В предварительном карде также примет участие ряд опытных и перспективных бойцов.
Весовая категория
Бой
Вес
Тяжелый
Уолтер Уокер — Томас Петерсен
112,5 — 111,1 кг
Полутяжелый
Дастин Джейкоби — Мухаммад Саид
93 — 93,4 кг
Полусредний
Сантьяго Понзиниббио — Сэм Паттерсон
77,6 — 77,3 кг
Легкий
Исмаэль Бонфим — Аксель Сола
70,5 — 70,5 кг
Полутяжелый
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
93,4 — 93,2 кг
Легкий
Нурулло Алиев — Майк Дэвис
70,8 — 70,8 кг
Легчайший
Абдул Хуссейн — Коди Гибсон
61,5 — 61,7 кг
Участие в прелимах таких известных бойцов, как Дастин Джейкоби, Сантьяго Понзиниббио и Исмаэль Бонфим, еще больше подогревает интерес к турниру.
Главная интрига — сотворит ли Гуськов сенсацию?
Богдан Гуськов на коротком уведомлении выходит против одного из самых опасных полутяжеловесов UFC. Его мощный удар может представлять серьезную угрозу для Анкалаева.
Анкалаев же обладает преимуществом в опыте, борьбе и контроле октагона. Поэтому в главном бою решающее значение будет иметь противостояние между нокаутирующей мощью Гуськова и универсальным стилем Анкалаева.
Бои пройдут 25 июля
Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 состоится 25 июля в комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби.
Для узбекских болельщиков в центре внимания вечера будут два поединка: Богдан Гуськов — Магомед Анкалаев и Рамазон Темиров — Стив Эрцег.
Как вы думаете, кто из них — Гуськов или Темиров — одержит более яркую победу в Абу-Даби? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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