Гуськов и Темиров уложились в вес: большой бой в Абу-Даби ...

В Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC Фигхт Нигхт 282. Представляющие Узбекистан Богдан Гуськов и Рамазон Темиров выполнили установленный норматив, показав одинаковый вес со своими соперниками.

Теперь все внимание приковано к боям, которые пройдут 25 июля на «Этихад Арена». В главном поединке турнира Гуськов выйдет в октагон против Магомеда Анкалаева, а Темиров сразится со Стивом Эрцегом.

Гуськов и Анкалаев показали одинаковый вес

Участники главного противостояния в полутяжелом весе показали на весах идентичный результат.

И Богдан Гуськов, и Магомед Анкалаев зафиксировали вес 93,2 килограмма. Таким образом, важный этап официальной процедуры перед встречей двух бойцов в октагоне пройден.

Этот поединок может стать решающим для карьеры Гуськова в UFC. Победа над высокорейтинговым соперником выведет его в число сильнейших бойцов дивизиона.

Темиров также готов к бою

В наилегчайшем весе еще один представитель Узбекистана Рамазон Темиров померится силами с австралийцем Стивом Эрцегом.

Оба бойца показали на весах результат 57,2 килограмма.

Эрцег имеет опыт боев с соперниками высокого уровня. Для Темирова же этот поединок станет важным испытанием на пути к укреплению своих позиций в UFC и продвижению в дивизионе.

Все пары основного карда

Весовая категория Бой Вес Полутяжелый Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов 93,2 — 93,2 кг Наилегчайший Стив Эрцег — Рамазон Темиров 57,2 — 57,2 кг Полусредний Ислам Дулатов — Веллингтон Турман 77,6 — 77,1 кг Тяжелый Ризван Куниев — Тайрелл Форчун 120,4 — 117 кг Легкий Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецкий 70,5 — 70,5 кг Полусредний Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев 77,6 — 77,6 кг

В большинстве боев основного карда показатели веса оказались очень близки друг к другу. Это говорит о том, что в октагоне важную роль будут играть не столько физическое преимущество, сколько техника и выбранная тактика.

Результаты прелимов

В предварительном карде также примет участие ряд опытных и перспективных бойцов.

Весовая категория Бой Вес Тяжелый Уолтер Уокер — Томас Петерсен 112,5 — 111,1 кг Полутяжелый Дастин Джейкоби — Мухаммад Саид 93 — 93,4 кг Полусредний Сантьяго Понзиниббио — Сэм Паттерсон 77,6 — 77,3 кг Легкий Исмаэль Бонфим — Аксель Сола 70,5 — 70,5 кг Полутяжелый Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов 93,4 — 93,2 кг Легкий Нурулло Алиев — Майк Дэвис 70,8 — 70,8 кг Легчайший Абдул Хуссейн — Коди Гибсон 61,5 — 61,7 кг

Участие в прелимах таких известных бойцов, как Дастин Джейкоби, Сантьяго Понзиниббио и Исмаэль Бонфим, еще больше подогревает интерес к турниру.

Главная интрига — сотворит ли Гуськов сенсацию?

Богдан Гуськов на коротком уведомлении выходит против одного из самых опасных полутяжеловесов UFC. Его мощный удар может представлять серьезную угрозу для Анкалаева.

Анкалаев же обладает преимуществом в опыте, борьбе и контроле октагона. Поэтому в главном бою решающее значение будет иметь противостояние между нокаутирующей мощью Гуськова и универсальным стилем Анкалаева.

Бои пройдут 25 июля

Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 состоится 25 июля в комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби.

Для узбекских болельщиков в центре внимания вечера будут два поединка: Богдан Гуськов — Магомед Анкалаев и Рамазон Темиров — Стив Эрцег.

Как вы думаете, кто из них — Гуськов или Темиров — одержит более яркую победу в Абу-Даби? Оставляйте свое мнение в комментариях.