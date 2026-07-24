В Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носом

·262·Мир
В Никарагуа родился редчайший белый пума с голубыми глазами и розовым носом

В зоопарке «Томас Бельт», расположенном в городе Хуигальпа, родился редкий пума-альбинос. Шерсть пумы полностью белая, глаза голубые, а нос розового цвета. Такой внешний вид связан с альбинизмом и крайне редко встречается среди пум.

Ветеринары сообщили, что животное развивается нормально. Его состояние постоянно контролируется, принимаются меры по защите от воздействия солнечных лучей и окружающей среды.

Животные-альбиносы чувствительны к яркому свету из-за нехватки пигмента в коже и глазах. В дикой природе их белый окрас также создает трудности, так как таких животных легко заметить среди растений и камней.

Сотрудники зоопарка отмечают, что пуме требуется особый уход, и продолжают следить за его дальнейшим развитием.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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