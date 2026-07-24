«Джеймс Уэбб» обнаружил гигантскую планету в знаменитой звездной системе

·103·Мир
«Джеймс Уэбб» обнаружил гигантскую планету в знаменитой звездной системе

Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» смогли обнаружить экзопланету под названием «Бета Пикторис д». Новое небесное тело скрыто внутри яркого пылевого диска молодой звездной системы, расположенной примерно в 63 световых годах от Земли. Это открытие оценивается как одно из важнейших событий для современной астрономии. Об этом сообщает издание СкиенкеДаилй.

Сообщается, что исследование проводилось учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством Эйдана Гиббса. Результаты научной работы были представлены вниманию международных экспертов. Открытие было совершено в процессе изучения атмосферы уже известной планеты «Бета Пикторис д» с помощью спектрографа НИРСпек.

В ходе исследования ученые вместо получения обычных прямых снимков проанализировали химический спектр атмосферы планеты. В частности, были зафиксированы сигналы, указывающие на наличие угарного газа, водяного пара и метана. Эти данные послужили подтверждением того, что объект действительно является экзопланетой. В то же время эти результаты опровергли предыдущие предположения о том, что это может быть фоновая звезда или коричневый карлик.

Дополнительные проверки были проведены на основе данных наблюдений, полученных с помощью инструмента МИРИ и Очень большого телескопа (ВЛТ). Это еще больше укрепило достоверность полученных результатов.

По данным ученых, масса «Бета Пикторис д» как минимум в два раза превышает массу Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно 30 астрономических единиц. Это расстояние близко к орбите Нептуна в Солнечной системе.

Специалисты отмечают, что данное открытие примечательно еще и тем, что оно вошло в историю как первый случай обнаружения экзопланеты методом спектроскопии средней точности, несмотря на влияние мощного яркого пылевого диска.

Стоит напомнить, что ранее ученые публиковали интересные данные о планете ГДж 3378б, расположенной примерно в 25 световых годах от Земли в созвездии Жирафа (Камелопардалис). Согласно исследованиям, эта планета считается одним из наиболее перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни.

Основываясь на новых научных выводах, ГДж 3378б находится в зоне обитаемости своей звезды, то есть в области, благоприятной для жизни. Это указывает на то, что там может присутствовать жидкая вода и могли сформироваться условия, необходимые для жизни. В будущем ученые планируют более детально изучить эту и другие экзопланеты.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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