Робот покорил вершину вулкана Чимборасо на высоте 6200 метров, теперь очередь Эвереста

·4·Мир
Робот покорил вершину вулкана Чимборасо на высоте 6200 метров, теперь очередь Эвереста

В мире технологий произошло еще одно важное событие. Гуманоидный робот по имени Пемба успешно поднялся на вершину вулкана Чимборасо в Эквадоре, покорив гору высотой 6200 метров. Об этом сообщило «Mir24.tv».

Отмечается, что данный робот успешно передвигался в высокогорных условиях, практически проверив возможности робототехники для работы в экстремальной среде. Экспедиция оценивается как один из важных этапов плана по восхождению на Эверест, самую высокую точку мира.

Робот Пемба, использованный в проекте, создан на базе усовершенствованной модели Unitree G1 и адаптирован к сложному рельефу и холодному климату. Во время испытаний робот самостоятельно передвигался по пологим склонам, а на крутых и технически сложных участках ему помогали члены экспедиции.

По мнению специалистов, эти испытания являются важным практическим опытом на пути постепенного расширения возможностей робота.

Инициатор проекта Пабло Берланга Бойемаре подчеркнул, что эта экспедиция — не просто технологическая демонстрация. По его мнению, в будущем такие роботы могут занять важное место в экологическом мониторинге, наблюдении за дикой природой и сборе данных в опасных зонах.

С этой целью робот оснащен современными камерами, различными датчиками и системами искусственного интеллекта.

Известно, что высокогорные условия создают серьезные технические трудности для роботов. Низкие температуры, нехватка кислорода и резкие изменения погоды влияют на работу батарей и электронных систем. Поэтому для Пембы были разработаны специальные системы терморегуляции и защитные механизмы. Они ранее успешно прошли испытания в холодных регионах Китая.

Успех на Чимборасо еще раз продемонстрировал, что человекоподобные роботы могут эффективно работать не только в лабораториях, но и в самых сложных природных условиях на Земле.

Теперь команда проекта планирует отправить робота в Гималаи, включая район Эвереста. Однако эта инициатива пока не реализована в полном объеме. Причина в том, что в Непале еще не сформированы четкие правовые нормы, регулирующие экспедиции с участием роботов. Поэтому проект временно приостановлен в ожидании принятия соответствующих стандартов.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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