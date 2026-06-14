Король YouTube МрБеаст первым преодолел отметку в полмиллиарда подписчиков

В мире интернета и социальных сетей произошло поистине историческое событие. Самый известный и популярный создатель цифрового контента в мире, блогер МрБеаст (настоящее имя Джеймс Стивен Дональдсон), стал первым человеком на планете, чья армия подписчиков на видеоплатформе YouTube достигла 500 миллионов, то есть полмиллиарда человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом, который еще никто не достигал не только в сфере блогинга, но и во всем мире цифровых медиа.

Канал МрБеаст, ставший любимцем глобальной сети, был официально зарегистрирован 14 лет назад — 20 февраля 2012 года. Джеймс, будучи тогда еще школьником, представил свое первое творение на следующий день, 21 февраля.

От компьютерных игр до миллиардной «Игры в кальмара»

В первые годы своей деятельности Дональдсон в основном публиковал на своем канале простые ролики с игровым процессом (геймплеем) популярных среди молодежи видеоигр. Со временем он полностью изменил свое направление и прославился на весь мир благодаря масштабным и дорогостоящим челленджам, невероятным условиям, а также развлекательным конкурсам с крупными денежными призами и ценными подарками.

Самым нашумевшим и просматриваемым проектом в его карьере стал специальный выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни за $456 000!», который на сегодняшний день набрал почти миллиард просмотров по всему миру и побил все рекорды.

Искренние слова МрБеаст о своем успехе: «Честно говоря, это просто невероятно, волшебно. Я сам в шоке... Я имею в виду, если посмотреть на математические расчеты, я на самом деле не должен был достичь такого высокого уровня и такого статуса. Например, казалось невозможным, чтобы на моем канале собралось полмиллиарда человек. С точки зрения статистики, это не укладывается ни в какие рамки».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с финансовым состоянием и бизнес-структурами холдинга самого богатого и влиятельного блогера на цифровой платформе:

Текущее количество подписчиков Официальная дата создания канала Самый популярный проект и количество просмотров Общая стоимость холдинговой компании Годовой чистый доход проектов Основные торговые бренды 500 миллионов

(Полмиллиарда) 20 февраля 2012 года «Игра в кальмара в реальной жизни»

(Почти 1 миллиард просмотров) 5 миллиардов долларов

(Оценка Bloomberg) Более 400 миллионов долларов

(Показатель 2024 года) • Феастаблес (Шоколад)

• Лунчлй (Закуски)

• Видеостудия

От финансового кризиса до империи в 5 миллиардов долларов

Дональдсон, ставший сегодня символом успеха для многих молодых людей, вспомнил и тяжелые времена своей жизни. Он рассказал, что происходит из простой и малообеспеченной семьи, а его родители были военными. Особенно тяжело пришлось его семье во время глобального финансового кризиса 2008 года, когда они столкнулись с полным банкротством. Однако упорный труд и стремление к инновациям позволили ему войти в мировую элиту.

По данным авторитетного экономического издания Bloomberg, МрБеаст ведет успешные переговоры о привлечении нескольких сотен миллионов долларов от крупных инвесторов для расширения своей контент-империи и запуска новых проектов. Эксперты оценивают его личную холдинговую компанию примерно в 5 миллиардов долларов.

Блогер не только снимает видео, но и управляет крупными бизнес-сетями. К ним относятся бренд шоколада «Феастаблес», компания по производству закусок «Лунчлй» и огромная студия по созданию современных медиапродуктов. Согласно внутренним финансовым данным, только в 2024 году эти проекты принесли ему более 400 миллионов долларов чистой прибыли.

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