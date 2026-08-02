Первый депутат с синдромом Дауна: Мар Гальсеран вошла в историю

В региональном парламенте испанской Валенсии Мар Гальсеран вошла в историю как первый депутат с синдромом Дауна. Она состоит в рядах Народной партии с 18 лет и имеет более чем 20-летний опыт работы в политике и на государственной службе.

Гальсеран подчеркнула, что хочет, чтобы общество оценивало ее в первую очередь по ее личности и выполняемой работе, а не по инвалидности. Своей деятельностью в парламенте она стремится внести вклад в расширение возможностей для людей с интеллектуальными нарушениями. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Ее избрание было расценено в Испании как важный шаг в деле инклюзии и участия лиц с инвалидностью в политической жизни.