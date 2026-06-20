В Стамбуле сошел с рельсов поезд метро: пассажиры эвакуированы

·37·Мир
В Стамбуле сошел с рельсов поезд метро: пассажиры эвакуированы

В Стамбуле поезд, следовавший по линии метро М4, сошел с рельсов в районе станции Бостанджи. Сообщается, что в результате происшествия по меньшей мере 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Сразу после инцидента на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были доставлены в больницу.

Из-за происшествия движение метро было временно приостановлено. Пассажиры, оказавшиеся в поезде, были эвакуированы с соблюдением мер безопасности, при этом им пришлось некоторое время идти пешком по тоннелю.

Компетентные органы начали расследование для установления причин данного происшествия. Согласно предварительным данным, рассматривается вероятность технической неисправности.

В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению движения метро и обеспечению безопасности пассажиров.

СтамбулБостанжи
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