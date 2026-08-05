Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
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NASA представило новую геоидную модель Земли, созданную на основе данных, собранных за 15 лет. В ней различия гравитационного поля нашей планеты показаны в виде различных возвышенностей и впадин.
По словам учёных, Земля не имеет идеальной шарообразной формы. Из-за неравномерного распределения масс внутри планеты в одних регионах сила притяжения выше, а в других — относительно слабее.
Поэтому внешне модель может напоминать картофелину. Однако неровности на изображении увеличены примерно в 10 тысяч раз, чтобы их было легче понять.
На самом деле эти различия очень малы, и невооружённым глазом их практически невозможно заметить. Модель отражает не внешний облик Земли, а её гравитационное поле.
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