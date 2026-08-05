Звезда фильма «Человек-паук» Мери Ривера скончалась в возрасте 82 лет
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Мери Ривера, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», скончалась в возрасте 82 лет. Актриса умерла 15 апреля 2026 года в Гонолулу.
По словам членов семьи, после инсульта Мери Ривера впала в кому и была подключена к аппарату жизнеобеспечения. После того как врачи сообщили, что вероятность улучшения её состояния невелика, близкие приняли решение отключить аппарат.
Мери Ривера родилась на Филиппинах и большую часть жизни провела в качестве церковного миссионера. Близкие уговорили её принять участие в кастинге фильма. Её короткая, но юмористическая сцена в фильме, вышедшем на экраны в 2021 году, запомнилась зрителям.
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