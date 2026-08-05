«Самая уродливая собака в мире» покорила интернет за неделю

·782·Мир
«Самая уродливая собака в мире» покорила интернет за неделю

Собака по кличке Ксуаксуа, которую называют «самой уродливой собакой в мире», за короткое время стала одной из самых популярных героинь социальных сетей. Её необычная внешность привлекла внимание миллионов интернет-пользователей. Об этом сообщили китайские СМИ.

Как сообщается, всего за одну неделю короткие видеоролики с участием Ксуаксуа широко распространились на различных видеоплатформах и набрали миллионы просмотров. Многие пользователи с интересом восприняли необычную внешность животного и хвалят его «уродливое очарование». Некоторые в шутку называют Ксуаксуа «собакой, занявшей первое место с конца на конкурсе красоты».

Как уточняет китайская местная пресса, родители Ксуаксуа — чистокровные бордер-колли, участвующие в выставках и полностью соответствующие стандартам породы. Другие щенки из того же помёта также родились с красивой внешностью, соответствующей стандартам породы.

Однако из-за редкой генетической мутации Ксуаксуа приобрела совершенно необычную внешность. Её шерсть растёт крайне неопрятно, а торчащие в разные стороны на ушах пучки шерсти, напоминающие пряди волос, делают её ещё более оригинальной. Именно эта необычная внешность стала главным фактором, благодаря которому собака прославилась в интернете.

Как пишет издание, из-за нестандартной внешности собаку долгое время не удавалось продать. Однако после того, как её видео случайно разместили в интернете, ситуация полностью изменилась. За короткое время Ксуаксуа стала звездой социальных сетей, а интерес к ней резко вырос.

В результате вчера, 3 августа, Ксуаксуа была продана новому владельцу за 2400 юаней, то есть примерно за 4,3 миллиона сумов. Так собака, на которую прежде никто не обращал внимания, благодаря интернет-популярности стала известна многим.

Этот случай в очередной раз продемонстрировал, что социальные сети порой способны за короткое время превратить даже обычные явления в тему глобального обсуждения.

Хуахуа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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