Самая редкая рыба в мире — «рыба-демон» обнаружена под военной базой

·679·Мир
Самая редкая рыба в мире — «рыба-демон» обнаружена под военной базой

Под военным объектом Редстоне Арсенал в американском штате Алабама, где во время Второй мировой войны производилось химическое оружие, учёные обнаружили ранее неизвестную науке пещерную рыбу. Исследование нового вида опубликовано в журнале Скиентифик Репортс.

Новый вид получил название Демогоргоничтйс арканус. Учёные связали это название с персонажем Демогоргоном из популярного сериала Netflix "Странгер Тингс", а также с именем подземного духа из греческой мифологии. Специалисты считают её одной из самых редких пещерных рыб в мире.

Открытие было сделано случайно во время очередных наблюдений в пещере Бобкет. Руководитель исследования, биолог из Алабамского университета Мэттью Нимиллер, передвигаясь по пещере, упал в водоём и заметил в этот момент странных рыб, скрывавшихся под камнем. Ему удалось заснять их с помощью подводной камеры.

G‘or tubidagi qumda oq rangli ko‘rsiz baliq suzib yuribdi.

Анализ полученных снимков показал, что эти рыбы значительно отличаются от ранее известных в регионе южных пещерных рыб. Выяснилось, что у нового вида имеются характерная выпуклость на голове, более длинная морда и плавники иного строения.

Последующий генетический анализ показал, что эта рыба не относится ни к одной из известных на сегодняшний день групп пещерных рыб. Кроме того, исследователи обнаружили у неё уникальные мутации в генах, связанных с белком родопсином, ответственным за зрение. Это свидетельствует о том, что вид утратил способность видеть в результате самостоятельной эволюции в абсолютно тёмной среде.

Qora fonda oq rangli baliqning uch xil ko‘rinishi va 1 sm o‘lchov shkalasi.

По словам специалистов, недавно обнаруженный вид обитает только в пещере Бобкет. Поэтому его численность может быть очень небольшой. Кроме того, поскольку пещера связана с внешней средой через подземные воды, сохраняется риск загрязнения.

Авторы исследования отмечают, что Демогоргоничтйс арканус может быть отнесён к видам, находящимся под высокой угрозой исчезновения, согласно международным критериям охраны природы. Точная численность этой редкой рыбы пока неизвестна, поскольку значительная часть особей обитает в труднодоступных для человека участках пещеры.

Редстоун АрсеналАлабамаNetflixМэттью НимиллерАлабамский университет
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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