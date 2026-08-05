Среди зрителей произошла драка из-за спойлеров к фильму «Человек-паук»

Премьера фильма «Человек-паук» в одном из кинотеатров Аргентины завершилась неожиданной дракой. Во время сеанса один молодой человек начал мешать окружающим, заранее рассказывая события фильма.

Поскольку он уже смотрел картину, то громко объяснял сидевшей рядом девушке судьбы героев и развитие сюжета. Это вызвало недовольство других зрителей.

Сидевшие в зале потребовали от молодого человека замолчать и не раскрывать неожиданные события фильма. Спор, начавшийся сначала как словесная перепалка, вскоре перерос в массовую драку.

После того как ситуация вышла из-под контроля, показ фильма был остановлен. В зале начались беспорядки, и зрители, пришедшие на премьеру, не смогли досмотреть сеанс до конца.