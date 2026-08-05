Редкое генетическое изменение: в лесах Индии обитают уникальные «чёрные тигры»

«Чёрные тигры», своим внешним видом напоминающие героев фантастического фильма, действительно существуют. Однако они не полностью чёрные, а считаются псевдомеланистическими тиграми.

Эти редкие животные в основном встречаются в тигрином заповеднике Симилипал в индийском штате Одиша. Их чёрные полосы значительно шире и расположены ближе друг к другу, чем у обычных тигров. Поэтому большая часть оранжевого цвета на их теле остаётся незаметной.

Специалисты связывают такую внешность с редким генетическим изменением. Хотя издалека тигр выглядит почти чёрным, вблизи можно различить его жёлтую шерсть и расширенные полосы.

Эти тигры в Симилипале считаются одними из самых редких крупных кошек в мире. В дикой природе их осталось очень мало.