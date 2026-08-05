Восстановились ли отношения между разведёнными супругами? Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова появились вместе

Отношения Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вновь привлекли внимание общественности. Хотя процесс их развода завершился в начале 2025 года, в последнее время бывших супругов несколько раз видели вместе.

По словам источника, близкого к паре, Лопес рада тому, что возобновила общение с Аффлек. Их видели вместе на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», на красной дорожке в Венеции и на горнолыжном курорте в Монтане.

Наибольшее обсуждение вызвал случай, произошедший во время семейного обеда в Беверли-Хиллз. Согласно распространившейся информации, они держались за руки и демонстрировали близкие отношения.

Аффлек также помогал в процессе создания фильма с участием Лопес. Кроме того, сообщается, что он был рядом с певицей в тяжёлые дни после смерти её матери.

Пока официального подтверждения того, что они вновь начали встречаться, нет. Сама пара не прокомментировала, что это — близкая дружба или примирение.