SpaceX объявила о масштабных планах на первой финансовой встрече

·45·Технологии
SpaceX объявила о масштабных планах на первой финансовой встрече

Аэрокосмический гигант SpaceX провёл первую в своей истории встречу, посвящённую финансовой отчётности, на которой особенно явно проявились различия во взглядах главы компании Elon Musk и других топ-менеджеров. Мероприятие, посвящённое будущему компании, постепенно стремящейся выйти на открытый рынок, вызвало большой интерес в технологическом мире: на нём прозвучали впечатляющие цифры, связанные с интернетом и инфраструктурой искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, во время встречи Elon Musk заявил, что в будущем основная часть мирового интернет-трафика будет передаваться именно через Starlink, и это произойдёт менее чем за десять лет. По его словам, достичь этой цели удастся благодаря подготовке к запуску новых спутников поколения «В3» с высокой пропускной способностью.

Перспективы Starlink и подход руководителей

Однако привычные для Муск громкие и смелые заявления другие руководители компании преподнесли в более мягкой и реалистичной форме. В частности, генеральный директор Гвйнне Шотвелл подчеркнула, что новые спутники значительно расширят возможности сети и позволят обслуживать больше клиентов по всему миру. По её мнению, в ближайшие годы Starlink может стать значительной частью глобального интернет-трафика — это утверждение было сформулировано гораздо более сдержанно и осторожно с юридической точки зрения.

Финансовые вопросы и ожидания также оказались в центре обсуждения. Финансовый директор компании Брет Джохнсен рассказал инвесторам о новом направлении бизнеса SpaceX — сдаче вычислительных мощностей в аренду игрокам рынка искусственного интеллекта. Было отмечено, что это направление уже за короткий срок приносит компании миллиарды долларов дохода.

Финансовые показатели и рынок искусственного интеллекта

Стремясь привлечь инвесторов и избежать юридических рисков, Брет Джохнсен представил предельно точные и осторожные финансовые прогнозы. По его словам, спрос высок во всех трёх бизнес-сегментах, особенно экономические показатели по контрактам на облачные услуги становятся всё более благоприятными. Согласно расчётам компании, новые инвестиции окупаются менее чем за год.

Также стало известно, что в первые недели третьего квартала были подписаны контракты на дополнительные 6,7 миллиарда долларов дохода от облачных услуг за шестимесячный период, который начнётся в октябре. Ожидается, что такие показатели и прогнозируемые доходы выведут SpaceX к концу декабря текущего года на годовой темп дохода в размере 100 миллиардов долларов (АРР).

Эта первая встреча, посвящённая отчётности, показала, как масштабные и ориентированные на будущее идеи Elon Musk сочетаются с точной стратегией исполнительного директора компании и финансистов, основанной на расчётах. Это свидетельствует о том, что SpaceX продолжит адаптироваться к требованиям открытого рынка и покорять новые технологические и финансовые вершины.

SpaceXElon MuskStarlinkТехнологииБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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