Не ест мясо: вегетарианский кот заинтересовал всех в соцсетях
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Кот по кличке Булут, живущий в Турции, привлёк внимание пользователей социальных сетей своими необычными привычками. По словам хозяина, он совсем не ест мясо, а предпочитает сыр, оливки и йогурт.
Булут живёт вместе со стаей голубей, стоимость которой превышает 20 тысяч долларов. Он не нападает на птиц и не причиняет им вреда.
Одна из самых интересных привычек кота — охранять голубей. Если птицы вылетают наружу, Булут помогает вернуть их обратно к клетке.
Видео, запечатлевшие такие отношения между котом и голубями, широко распространились в интернете. Подписчики с интересом обсуждают пищевые привычки Булута и его отношение к птицам.
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