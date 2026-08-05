Не ест мясо: вегетарианский кот заинтересовал всех в соцсетях

Кот по кличке Булут, живущий в Турции, привлёк внимание пользователей социальных сетей своими необычными привычками. По словам хозяина, он совсем не ест мясо, а предпочитает сыр, оливки и йогурт.

Булут живёт вместе со стаей голубей, стоимость которой превышает 20 тысяч долларов. Он не нападает на птиц и не причиняет им вреда.

Одна из самых интересных привычек кота — охранять голубей. Если птицы вылетают наружу, Булут помогает вернуть их обратно к клетке.

Видео, запечатлевшие такие отношения между котом и голубями, широко распространились в интернете. Подписчики с интересом обсуждают пищевые привычки Булута и его отношение к птицам.