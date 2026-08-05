Московская Третьяковская галерея готовится 3 ноября текущего года открыть масштабную выставку пейзажной фотографии «Искусство природы», объединяющую современную мобильную фотографию и богатое историческое наследие. В залах здания на Крымском Валу будет представлено около 130 работ более 30 авторов, охватывающих период с конца прошлого века до наших дней. Большинство из них впервые покажут широкой публике. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, выставка под кураторством Никиты Ерофеева объединит не только произведения из богатого фонда галереи, но и фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei КсМАГЭ. Посетители смогут увидеть как классические фотоработы, так и современные кадры, снятые с помощью гаджетов нового поколения. Работы выставки будут представлены в специальном цифровом разделе и отдельной офлайн-инсталляции на втором этаже.

Эволюция искусства фотографии

Главная идея выставки — показать долгий эволюционный путь фотографии: от подражания живописи на ранних этапах до обретения собственного независимого и неповторимого художественного языка. Самые старые снимки экспозиции принадлежат Евгению Вишнякову, Николаю Мещерину и Игорю Грабарю и погружают зрителей в атмосферу ушедшей эпохи.

Фотография КсКс века обогатилась самобытными стилями и экспериментами. Особое место занимают образцы пикториализма Николая Андреева, который печатал снимки в специальных техниках с использованием мягкорисующих объективов, а также эксперименты Александра Родченко с необычными ракурсами в конструктивизме. Кроме того, на выставке покажут архитектурные фотографии Подмосковья Вадима Ковригина, серию Анатолия Ерина о Валааме, панорамы Николая Кулябакина, а также примеры различных перформансов и лэнд-арта.

Участие Huawei КсМАГЭ и новые технологии

Технологическая часть экспозиции наглядно демонстрирует возможности современных смартфонов. В неё вошли, в частности, фотографии, снятые на новые устройства серии Huawei Пура 90с. По данным источников, модель Пура 90с Pro Max из этой линейки оснащена телеобъективом с крупным 200-мегапиксельным сенсором и поддерживает обработку РАВ на аппаратном уровне в режиме реального времени при 20-кратном увеличении.

Технические возможности устройства обеспечивают высокую детализацию не только при фотосъёмке, но и при записи видео. Смартфон также получил 50-мегапиксельную матрицу РЙЙБ формата 1/1,28 дюйма, 40-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. По заявлению производителя, оптика КсМАГЭ второго поколения обеспечивает на 43% более точную передачу цветов и расширяет цветовой охват на 34%.

Напомним, принять участие в этом глобальном конкурсе может любой заинтересованный автор. В настоящее время в России продолжается приём заявок на КсМАГЭ Авардс 2026, который продлится до 30 августа текущего года. Регистрация проходит через раздел Коммунитй на официальном сайте, а дата объявления победителей будет названа позднее. Отметим, что конкурс проводится с 2017 года и собрал около пяти миллионов заявок из более чем 170 стран. С 2024 года его выставки проходят в офлайн-формате в таких крупных городах, как Шанхай, Париж, Дубай и Москва.