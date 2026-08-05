Кубок лиг 2026 года: главная интрига и изменения

·53·Спорт
Кубок лиг 2026 года: главная интрига и изменения

Кубок лиг, который славится напряжённой борьбой в североамериканском футболе, возвращается к болельщикам — на этот раз в значительно усовершенствованном формате. Как сообщает Goal.com, хотя клубы MLS доминировали в турнире на протяжении последних трёх сезонов, ожидается, что на этот раз конкуренция станет ещё острее. После длительных поисков представители MLS и мексиканской Лиги МКс сделали структуру турнира более интересной и динамичной. Об этом Goal.com сообщает .

Согласно новому формату, в турнире участвуют 36 команд — по 18 представителей от каждой из двух лиг. Команды разделены на Восточную и Западную конференции, а на первом этапе каждый клуб проведёт по три матча против представителей противоположной лиги. Это обеспечивает противостояния MLS и Лиги МКс с самых первых минут турнира.

Исторические изменения и географический охват

Впервые в истории турнира матчи проводятся не только на территории США. В частности, четыре встречи в рамках соревнования состоятся на стадионах Мексики. После группового этапа четыре лучшие команды в общей таблице каждой лиги напрямую выйдут в четвертьфинал. Решающий этап плей-офф продолжится по традиционной системе на выбывание после одного поражения.

Содержание турнира стало ещё более насыщенным благодаря участию футбольных звёзд. Пауза после чемпионата мира завершилась, и всемирно известные футболисты готовы выйти на поле в составе своих клубов. В частности, Лионель Месси выступает за «Интер Майами», а Роберт Левандовски защищает цвета «Чикаго Файр». В свою очередь, Лига МКс представляет таких опытных и талантливых игроков, как Эрик Лира, Саломон Рондон и Хильберто Мора.

Организаторы турнира и эксперты уверены, что в этом сезоне болельщиков ждут очень интересные и напряжённые матчи. Главной интригой Кубка лиг 2026 года остаётся вопрос, смогут ли команды MLS в четвёртый раз подряд завоевать чемпионский титул или представители Лиги МКс положат конец их доминированию.

Кубок ЛигЛионель МессиРоберт ЛевандовскиMLSЛига MX
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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