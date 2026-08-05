Показан четвертый образ Айшварии Рай на Каннском кинофестивале: платье с 7000 жемчужин

·4.6K·Культура
Показан четвертый образ Айшварии Рай на Каннском кинофестивале: платье с 7000 жемчужин

Был представлен четвертый образ Ayshvariya Ray Bachchan, выбранный ею для Каннского кинофестиваля 2026 года. На этот раз актриса появилась в белом платье, изготовленном по специальному заказу модным домом "Toni Uord Kutyur".

На создание платья было потрачено более 600 часов ручной работы. Оно украшено более чем 7000 жемчужин, обработанных вручную. Для создания приталенного силуэта наряда использовали около 40 метров шелковой тафты.

Белый цвет, объемная фактура и мелкие жемчужные детали выделили этот образ актрисы на фестивале среди остальных. Каждый выход Ayshvariya Ray в Каннах неизменно обсуждается поклонниками моды. Ее четвертое платье также вызвало большой интерес в социальных сетях.

Женщина в бело-серебристом платье стоит у красной дорожки.
Айшвария Рай БаччанКаннский кинофестивальTony Ward Couture
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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